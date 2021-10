Campanha Nacional de Multivacinação 2021 começa em 1º de outubro

No dia 16 de outubro, um sábado, acontecerá o Dia ‘V’ de Vacina de mobilização nacional



A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu realizam entre os dias 1º e 29 de outubro a Campanha de Multivacinação 2021, que tem como objetivo atualizar ou completar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com idade até 15 anos. No dia 16 de outubro, um sábado, acontecerá o Dia ‘V’ de Vacina de mobilização nacional.

A enfermeira da VE, Rosa Maria Pinto, explica que todas as vacinas para crianças e adolescentes serão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivamente a este público e oferecidas nos 21 postos da cidade de segunda à sexta-feira, das 13h às 15h30. Já na data de mobilização nacional, o atendimento será em 16 unidades de saúde das 8h às 16h.

“Sob recomendação do Ministério da Saúde, iremos promover a campanha até o dia 29 de outubro, porque durante este período serão disponibilizadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação das crianças e adolescentes visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim, como, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal”, salientou a enfermeira da VE.

Rosa ressaltou que a atualização da caderneta é fundamental para aumentar a cobertura vacinal, controlar e diminuir a incidência de doenças e evitar possíveis epidemias. “Essa é uma oportunidade que os pais terão para atualizar em um único dia a caderneta de vacinação de seus filhos, pois a imunização é de extrema importância para garantir a proteção individual e coletiva, pois evita a propagação de doenças que causam sequelas ou até mesmo o óbito do indivíduo”.

A enfermeira destaca que será possível a imunização contra o papilomavírus humano (HPV), vacina que é exclusiva para meninas de 9 a 14 anos e de meninos de 11 a 14 anos. “O HPV é um vírus que infecta pele ou mucosas – oral, genital ou anal –, tanto em homens quanto em mulheres. O câncer do colo do útero está associado à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV”.

Campanha Nacional de Multivacinação 2021

Período: 1º a 29 de outubro- de segunda a sexta-feira das 13h às 15h30.

UBS Centro de Saúde

UBS Zona Sul

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ipê II

USF Ipê Pinheiros

USF Alto dos Ipês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada

Dia ‘V’ de Vacina

Data: Sábado, 16 de outubro, das 8h às 16h

UBS Centro de Saúde

UBS Zona Sul

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

USF Ipê Pinheiros

USF Alto dos Ipês

USF Guaçuano

UBS Zaniboni I

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada

Vacinas disponibilizadas para crianças

BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela.

Vacinas disponibilizadas para adolescentes

Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada).