Campanha Somos Todos Outubro Rosa realiza mais de 70 atendimentos

No último sábado, dia 16, em ocasião ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, a Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse realizou no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas uma grande ação dedicada a saúde da mulher, com foco na detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero.