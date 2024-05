CAMPANHA ‘SOS RS’ ARRECADA 10 TONELADAS DE DOAÇÕES E CONTINUA ATÉ QUINTA

A campanha “SOS Rio Grande do Sul”, promovida pela Prefeitura de Jaguariúna para ajudar as vítimas das enchentes naquele estado, vai até quinta-feira, dia 23 de maio, ao meio-dia.

Podem ser doados produtos de higiene pessoal, de limpeza e água potável, no seguinte ponto de arrecadação: Centro Dia do Idoso, das 8h às 16h.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, desde o início da campanha na segunda-feira, dia 13, até sábado, quando aconteceu o Dia D” de arrecadação com sistema “drive-thru”,no Centro Cultural, foram arrecadadas cerca de 10 toneladas de doações.

A Secretaria agradece a participação e o emprenho tanto dos moradores quanto de diversas empresas da cidades que se engajaram na campanha.

As doações serão enviadas à Defesa Civil do Estado de São Paulo na quinta-feira. Depois, elas serão destinadas às vítimas do Rio Grande do Sul.

Fotos: Ivair Oliveira