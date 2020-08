CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO FORAM PRORROGADAS ATÉ DIA 31 DE AGOSTO

A Secretaria de Saúde dá continuidade a duas campanhas de vacinação, a contra o sarampo e a contra a gripe, até o dia 31 de agosto. A campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 31 de agosto pela CGPNI (Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização).

Já a campanha contra o sarampo continua por decisão do Ministério da Saúde (MS), que deu início a uma nova etapa da campanha de vacinação contra a doença no dia 15 de julho.

H1N1

A imunização continua, pois o estado não atingiu a meta de cobertura para os grupos crianças, gestantes, puérperas, e adultos de 55 a 59 anos.

A recomendação é que a vacina contra a influenza deve continuar sendo aplicada enquanto durarem os estoques, principalmente nas pessoas que pertencem aos grupos prioritários com baixa cobertura vacinal.

A vacina não imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses.

As equipes devem anotar as doses aplicadas, com mesas e distanciamento de pelo menos um metro entre o anotador e paciente. Cada profissional tem a recomendação de usar caneta própria e álcool deverá ficar disponível para uso. O vacinador deve seguir as normas de higienização.

Sarampo

Mogi Guaçu está entre os 29 municípios do estado que teve casos de sarampo nos últimos 90 dias, sendo um caso positivo no mês de fevereiro e um caso positivo no mês de abril.

Serão vacinadas a população de 6 meses a 29 anos, em caráter seletivo, e de 30 a 49 anos em caráter indiscriminado. Para as crianças de 6 meses a 5 anos de idade a vacinação será feita com prioridade conforme o calendário vacinal.