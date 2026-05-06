Campeã olímpica Beatriz Souza participa de aula aberta de judô em Amparo

Evento gratuito reunirá cerca de 300 atletas da região no Centro Esportivo do Jardim Camandocaia

A cidade de Amparo receberá, na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, a campeã olímpica Beatriz Souza para uma aula aberta de judô no Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia. A atividade terá início às 18h30 e será aberta ao público.

O evento deve reunir aproximadamente 300 judocas de diversas cidades da região, entre elas Pedreira, Itapira, Lindóia, Serra Negra, Campinas, Monte Alegre do Sul, Bragança Paulista, Santo Antônio de Posse, Araras e Jacutinga.

Além de acompanhar de perto uma das principais atletas do judô brasileiro, os participantes terão a oportunidade de treinar com Beatriz Souza, que se tornou um dos grandes nomes do esporte nacional após conquistar a medalha de ouro olímpica e se destacar em competições internacionais.

Natural de São Paulo, Beatriz construiu uma trajetória marcada pela disciplina, superação e resultados expressivos no judô. A atleta ganhou reconhecimento internacional representando o Brasil em torneios mundiais e consolidou sua carreira com a conquista olímpica, tornando-se referência para jovens atletas em todo o país.

A iniciativa é promovida pelo Sesc, com apoio da Prefeitura de Amparo e do Sincomércio, reforçando o incentivo ao esporte e à formação esportiva na região.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)