Campeonato de Futebol de Salão Amador de Pedreira iniciou sua fase eliminatória

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira está promovendo o Campeonato de Futebol de Salão Amador 2023, com as partidas sendo disputadas nas dependências do Clube Náutico Joaquim Carlos e Esporte Clube Santa Sofia.

Na segunda-feira, 16 de outubro, teve início a segunda fase da competição com os jogos eliminatórios da Copa Ouro e os resultados foram os seguintes: Só Canelas 5 a 5 Santa Cruz, na disputa de pênaltis 3 a 1 para o time do Santa Cruz; No segundo jogo a equipe do Império venceu o Arsenal/Kobayashi pelo placar de 4 a 2 e na partida final empate em 3 a 3 entre as equipes do Jardim Andrade e Plasnew, na cobrança de pênaltis a Plasnew venceu por 4 a 3. “Parabéns as equipes que passaram para a próxima fase do Campeonato Municipal de Futebol de Salão Amador, que foram: Santa Cruz, Império e Plasnew. Também temos que registrar a grande presença do torcedor nas arquibancadas”, destacou na ocasião o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

A competição terá sequência na segunda-feira, 23 de outubro, nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia, às 19 horas, com Independente Pedreira x Sem Talento; 20 horas – Villareal x Daólio; 21 horas – Grêmio Choop/River Plate x Esporte Clube Santa Sofia.