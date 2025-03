Campeonato de Futebol Veteranos de Santo Antônio de Posse: Resultados das Últimas Partidas Agitam Torcida no Estádio Municipal

Foto Ilustrativa

O Campeonato de Futebol Veteranos de Santo Antônio de Posse segue em ritmo acelerado, com grandes partidas realizadas no último final de semana no Estádio Municipal José Ferreira Neto. A torcida, que compareceu foi premiada com um verdadeiro show de gols, que agitaram o público presente.

No sábado, dia 8 de março, os confrontos começaram com a goleada do Real Veteranos, que derrotou o Explosão por 6 a 1. A equipe mostrou um futebol envolvente e dominou a partida, confirmando sua boa fase no torneio. No segundo jogo da tarde, o União de Amigos garantiu a vitória por 3 a 1 sobre o Revelação, em uma partida bastante disputada, mas que acabou com o time do União de Amigos levando a melhor.

Já no domingo, dia 9, o Rincão teve um grande desempenho e venceu o Juventude por 5 a 3. Foi um jogo eletrizante, com muitas alternativas e grande movimentação, que proporcionou ao público mais um momento de grande emoção.

Com esses resultados, o Campeonato de Futebol Veteranos de Santo Antônio de Posse segue com bastante competitividade, prometendo mais emoções nas próximas rodadas.

Próximos Jogos:

O torneio continua no próximo final de semana com mais partidas imperdíveis. Confira a programação:

Sábado, 15 de março:

14h00: Rincão x União de Amigos

15h45: Juventude x Explosão

Domingo, 16 de março:

08h15: Revelação x Real Veterano

Tabela Atualizada

Acompanhe o Campeonato de Futebol Veteranos de Santo Antônio de Posse e não perca os próximos jogos, que prometem mais emoção e grandes jogadas em campo!