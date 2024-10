Campeonato de Futebol Veteranos estreia neste sábado em Artur Nogueira

Competição conta com 10 equipes inscritas e terá jogos realizados nos campos do Itamaraty e Rubro Negra nas primeiras semanas

O Campeonato de Futebol Veteranos de Artur Nogueira terá início neste sábado (10), reunindo 10 equipes em uma competição que promete agitar o cenário esportivo da cidade. O torneio se estende até o dia 30 de novembro, e o atual campeão, Os Craques, já está confirmado entre as equipes participantes.

Nas duas primeiras semanas, devido à realização da Expo Artur, os jogos acontecerão nos campos do Itamaraty e Rubro Negra. Após o evento, as partidas serão transferidas para o Estádio Municipal Fabio Ferrari e o campo da Rubro Negra.

O prefeito Lucas Sia (PL) ressaltou a importância do futebol amador nogueirense e as recentes melhorias nos espaços esportivos. “O futebol amador tem grande relevância para Artur Nogueira, fortalecendo o espírito de comunidade e promovendo o esporte local. Investimos nas reformas dos campos do Itamaraty e Fabio Ferrari justamente para oferecer melhores condições para essas competições e valorizar o esporte na nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Para acompanhar as datas, horários e locais dos jogos, os torcedores poderão utilizar o aplicativo “Placar Esportivo”, disponível para download nas plataformas iOS e Android.

O secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues, também destacou o impacto positivo do campeonato. “O Campeonato de Veteranos é uma tradição em Artur Nogueira e representa muito para os nossos atletas e torcedores. Estamos empolgados em proporcionar um campeonato organizado e com uma infraestrutura reformada para todos”, comentou o secretário.

Confira as primeiras rodadas:

19/10/2024 – Sábado

Império F.C x Itamaraty F.C – 14h – Campo do Itamaraty

Atlético Paulista x Os Craques F.C – 14h – Rubro Negra

União CDHU x Bom Jardim F.C – 15h30 – Rubro Negra

Alquimista Sport Clube x Itamaraty Veterano F.C – 15h30 – Campo do Itamaraty

26/10/2024 – Sábado

Juventus E.C x Itamaraty Veterano F.C – 14h – Campo do Itamaraty

Império F.C x Pura Amizade F.C – 15h30 – Rubro Negra

Itamaraty F.C x União CDHU – 15h30 – Rubro Negra

Atlético Paulista x Alquimista Sport Clube – 15h30 – Campo do Itamaraty