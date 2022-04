Campeonato de Pesca reunirá 300 duplas neste domingo

O tradicional Campeonato de Pesca “Vardo Côrrea” acontece neste domingo (17), na Lagoa dos Pássaros, em Artur Nogueira. Em sua 17ª edição, o evento faz parte da programação oficial de aniversário de 73 anos do município, e é organizado pelas secretarias de Esporte e de Cultura & Turismo.

O campeonato reunirá 300 duplas – 600 participantes, que poderão pescar cerca de duas toneladas de tilápia e pacu, soltos na Lagoa na última semana.

“Estamos preparando um campeonato de pesca para toda a família, e com toda segurança. Ficamos felizes de poder retomar essa tradição em comemoração ao aniversário do município”, frisou o secretário Renato Carlini.

A organização reforça que o sorteio dos pescadores terá início logo pela manhã, às 11h. Já a competição, se iniciará às 13h, com término previsto às 17h30. As premiações serão feitas ao final, e destinadas às duplas que alcançarem 1°, 2° e 3° posição, cuja classificação dependerá da quantidade de quilos pescados. Ou seja, as duplas com maiores pesos conquistarão o pódio.

PREPARO DO LOCAL

Na intenção de receber os participantes e visitantes com conforto e segurança, equipes de roçagem e de Meio Ambiente têm preparado o local. De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, a Lagoa dos Pássaros tem passado por manutenção periódica para inibir a propagação de carrapato, principalmente pelas áreas de grande movimentação.

A pasta destaca ainda que, caso haja presença de carrapato-estrela, não há probabilidades de os mesmos estarem contaminados, uma vez que laudos apresentados pela Vigilância Sanitária apontaram que o município não apresenta casos da doença há anos.

A secretaria tem adotado medidas preventivas tais como manutenção de grama sempre baixa, bem como a delimitação das áreas frequentadas por humanos (capivaras em área isolada dos visitantes).

REGRAS DO EVENTO

No dia, os pesqueiros deverão apresentar um documento com foto para comprovação da inscrição, e a falta de um dos participantes acarretará no cancelamento da mesma. Além disso, cada pesqueiro poderá utilizar até duas varas de mão, com altura máxima de 4,50 metros.

A organização reforça que é proibido o uso de carretilha ou molinete, trempes, chuveirinho ou mais de um anzol em cada vara. Já a linha não poderá ultrapassar o tamanho da vara, sob o risco da dupla ser desclassificada caso descumpra uma das regras.

A dupla que juntar peixes com outros pescadores será automaticamente desclassificada.