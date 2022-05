Campeonato de Skate Amador agita o fim de Semana em Jaguariúna

Chegou a hora dos skatistas de Jaguariúna mostrarem seu talento com muitas manobras radicais! Neste fim de semana tem Campeonato de Skate Amador na cidade e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, convida a todos para conferir a disputa e torcer bastante.

A competição acontecerá sábado, dia 21, e domingo, dia 22, na pista de skate “Ricardo Mathias de Queiroz”, no Jardim Fontanella. Os portões serão abertos às 10h e a entrada é gratuita para o público.

Realizada pela Soul Entretenimento Produções e Eventos, o Campeonato de Skate Amador será dividido em quatro categorias: Mirim, Iniciante, Amador Feminino e Amador Masculino.

Quem ainda não se inscreveu, também pode participar pois é possível fazer a inscrição e no dia das disputas. Basta chegar ao local com uma hora de antecedência. Para isso, é necessário apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação contra a Covid-19.

A taxa de inscrição custa R$ 20,00 + 1 kg de alimento ou de ração para pets.

A pista de skate “Ricardo Mathias de Queiroz” fica na rua Rio Grande do Norte, 152-216 – Jardim Fontanella.

Mais informações podem ser obtidas no site: www.soulentretenimento.com.br, no Instagram @soul.entretenimento_ ou pelo telefone: (21) 9 7101-9791.