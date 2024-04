Campeonato de Skate terá R$5 mil em prêmios em Artur Nogueira

Evento acontecerá neste domingo (28), com apoio da Prefeitura; saiba como se inscrever

O Campeonato de Skate de Artur Nogueira promete reunir os melhores skatistas da região com premiações que somam R$5 mil em dinheiro, além de outros prêmios. O evento acontecerá neste domingo (28), a partir das 9h, na Pista de Skate Hugo Carlstron.

O evento é organizado por Bruno Brasileiro e Anderson Rodrigues, da Loja Vitton, e integra a programação do “Artur Nogueira Street Fest”, em comemoração aos 75 anos do município. Também conta com apoio da Prefeitura, através das Secretarias de Cultura & Turismo e Esporte, Lazer & Juventude.

Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com os organizadores através do WhatsApp (19) 99831-8328 ou pelos perfis do Instagram @brunobrasileiro_skt / @vitton_arturnogueira. As inscrições são limitadas a 30 atletas.

O campeonato é aberto ao público e a organização pede a doação de 1 item de limpeza/ higiene, que serão doados ao Lar Renascer.

Premiação por categoria

As categorias em disputa são: Amador, Iniciante, Mirim e Feminino. Confira:

Amador

1º Lugar: R$ 1.000,00

2º Lugar: R$ 500,00

3º Lugar: R$ 250,00

Iniciante

1º Lugar: R$ 800,00

2º Lugar: R$ 400,00

3º Lugar: R$ 200,00

Mirim

1º Lugar: R$ 500,00

2º Lugar: R$ 250,00

3º Lugar: R$ 150,00

Feminino

1º Lugar: R$ 500,00

2º Lugar: R$ 250,00

3º Lugar: R$ 150,00

Cronograma do campeonato

Domingo – 28/04

9h30: 1ª bateria feminino

10h: 2ª bateria feminino

10h30: 3ª bateria feminino

11h: 1ª bateria mirim

11h30: 2ª bateria mirim

12h: 3ª bateria mirim

12h30: 1ª bateria iniciante

13h: 2ª bateria iniciante

13h30: 3ª bateria iniciante

14h: 1ª bateria amador

14h30: 2ª bateria amador

15h: 3ª bateria amador

15h30: Final feminina

16h: Final mirim

16h30: Final iniciante

17h: Final amador

17h30: Premiação