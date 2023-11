CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE: EMOÇÃO E COMPETIÇÃO NO GINÁSIO DA ESCOLA AUGUSTO COELHO

Da Redação

Hoje, dia 10 de novembro, as quatro linhas do Ginásio da escola Augusto Coelho serão palco de intensa competição, habilidade e paixão pelo futebol. O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 de Santo Antônio de Posse promete uma noite profunda com três partidas emocionantes.

Jogos da Noite:

19h00 – Meninos da Vila x Função: O primeiro embate da noite promete disputas acirradas, com Meninos da Vila e Função entrando em campo para mostrar suas estratégias e habilidades. Quem sairá vitorioso deste duelo?

19h50 – Itaposse x Tamo Unido: A segunda partida da noite traz um confronto cheio de expectativas. Itaposse enfrenta o Tamo Unido em um jogo que promete reviravoltas e muita emoção. Quem fez o melhor nesse debate?

20h40 – Mônaco x Canarinho: O terceiro jogo da noite coloca frente a frente Mônaco e Canarinho, duas equipes determinadas para conquistar a vitória. Prepare-se para momentos de pura adrenalina e lances incríveis.

O Ginásio da escola Augusto Coelho será o epicentro de todas as emoções, reunindo não apenas jogadores, mas toda a comunidade em torno do esporte que amamos. Venha fazer parte dessa atmosfera contagiante e apoiar suas equipes locais.

É hora de mostrar o verdadeiro espírito esportivo de Santo Antônio de Posse! Convidamos toda a população a comparecer e participar desse evento incrível. Traga sua energia positiva, vibração e apoio para as equipes locais. A presença de cada um faz a diferença!

Não perca a oportunidade de testemunhar momentos épicos e celebrar o talento de nossos atletas. Junte-se a nós no Ginásio da escola Augusto Coelho e faça parte dessa jornada emocionante no CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.