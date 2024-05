Campeonato Municipal de Futsal de Holambra começa nesta terça com inovação

O Campeonato Municipal de Futsal de Holambra terá início nesta terça-feira, dia 21 de maio, com a partida entre Resenha e Clube Holambra, às 19h no Ginásio Municipal de Esportes. Este ano a competição contará com uma inovação: o controle do torneio será totalmente realizado por meio do aplicativo “Placar Esportivo”.

“Desde a inscrição das equipes, divulgação de sorteio de grupos, de tabelas, tudo está sendo feito por meio do aplicativo. Uma iniciativa inédita no município”, explicou o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza. “As informações ficarão disponíveis para todos: atletas dirigentes e cidadãos.”

Participam da competição 13 equipes com jogadores nascidos até 2009. O time campeão e o vice, assim como o artilheiro, a defesa menos vazada, o melhor jogador do campeonato e o melhor jogador da final receberão troféus e medalhas. Todas as partidas serão realizadas no Ginásio Municipal. A entrada é gratuita.

O “Placar Esportivo”, pode ser baixado gratuitamente no telefone celular por meio de qualquer loja de aplicativos.