CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE HOLAMBRA: ÚLTIMA CHANCE DE INSCRIÇÃO

O fervor esportivo toma conta de Holambra com a prorrogação das inscrições para o aguardado Campeonato Municipal de Futsal. O Departamento Municipal de Esportes anunciou que os interessados agora têm até o dia 16 de maio para garantir sua participação nesse evento que promete agitar as quadras da cidade.

Novo Prazo para Inscrições

Os times ansiosos para mostrar seu talento têm uma segunda chance de se inscrever. As inscrições foram prorrogadas até o dia 16 de maio, oferecendo uma oportunidade imperdível para os amantes do futsal.

Como se Inscrever

Para participar, as equipes devem dirigir-se à sede provisória do Departamento Municipal de Esportes, localizada na Escola Municipal Joaquim Felipe de Almeida, situada na Avenida das Tulipas, nº 203, no Centro de Holambra. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Requisitos de Participação

Atletas nascidos até 2009, que residam, trabalhem ou tenham nascido em Holambra.

Menores de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis para inscrição.

Será exigida a apresentação de título de eleitor registrado na cidade há pelo menos 90 dias, conta de água/IPTU ou registro em carteira de trabalho há pelo menos 3 meses.

Plataforma de Registro

O registro de participação pode ser feito através do aplicativo “Placar Esportivo”, disponível para download gratuito em qualquer loja de aplicativos de celular.

Informações Adicionais

Para mais detalhes e esclarecimento de dúvidas, os interessados podem contatar o Departamento Municipal de Esportes pelo telefone (19) 3802-8098.

Não perca esta oportunidade de mostrar seu talento no Campeonato Municipal de Futsal de Holambra. Junte sua equipe e faça parte desta emocionante competição que celebra o esporte e a comunidade holambrense.

