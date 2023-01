Campeonato Municipal de Futsal em paulinia começa nesta sexta-feira, 23

A Prefeitura de Paulínia realiza nesta sexta-feira, 20, a abertura do Campeonato Municipal de Futsal 2023, a partir das 19h, no Ginásio de Esportes Vicente Amatte, localizado no Centro.

A cerimônia contará com desfiles dos times participantes e na sequência ocorrerá a primeira partida do Campeonato, envolvendo Treviso e S.C. Paulínia.

Neste ano a competição contará com 53 equipes, que competirão nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Feminino Adulto Livre, Master e Veteraníssimo.

“Este campeonato já é uma tradição local e sabemos da dedicação e empenho das comissões técnicas e atletas com o torneio. Desejo a todos um evento torneio”, disse o prefeito, Du Cazellato.

Ao término destas categorias, acontecerão os jogos do Sub-20 e da 1ª e 2ª Divisão.

A entrada é gratuito e no local haverá praça de alimentação. Mais informações: (19) 3874 5752