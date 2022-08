CAMPINAS – Dia 21 de agosto tem Cãominhada na Lagoa do Taquaral; inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para a Cãominhada, que acontece no dia 21 de agosto na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP). A ação, que integra a programação do evento “Esporte e Bem Estar VI”, pretende reunir os apaixonados por pets em um dia de pura diversão e lazer para toda a família. Ao todo, cerca de 1,5 mil pessoas devem participar do evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir pelo pelo site www.ticketsports.com.br. As vagas são limitadas e todos os inscritos ainda ganham um kit com camiseta, gym bag, barra de cereal e boné ou viseira. “Queremos fazer um convite especial para os moradores de Campinas e região: tragam seus pets e juntem-se a nós nesse dia incrível. Preparamos tudo com muito amor para garantir que seja um domingo inesquecível de harmonia, promoção da saúde e muita alegria para crianças, jovens, adultos e idosos. E, é claro, um momento de muita diversão para os nossos companheiros de quatro patas”, ressalta Patrícia Henrique, presidente do Instituto Eco Ambiental e Social. A concentração para a Cãominhada tem início marcado para às 8h, no “Espaço Afrânio Ferreira Júnior” (antigo kartódromo), com entrada pelo portão 6 do Parque Taquaral. A área foi recentemente revitalizada e conta com sanitários, pista de caminhada e corrida, ciclovia e campo de futebol society. A largada acontece às 8h30 e o trajeto será de 2km por ruas e avenidas de Campinas. Podem participar pets de todos os tamanhos, desde que estejam com coleiras. Animais de grande porte devem utilizar focinheiras. No local, também funciona o primeiro parque para cães de Campinas: o Parcão. O espaço é destinado ao lazer e atividades físicas dos pets. Durante todo o evento, veterinários estarão à disposição dos participantes para dar orientações sobre alimentação e bem-estar dos animais. Entrega dos kits De acordo com os organizadores, a entrega dos kits será realizada das 13h30 às 17h no dia 20 de agosto, sábado que antecede o evento (veja informações sobre o local abaixo). Saúde e bem-estar para todas as idades e pets Na Arena “Esporte e Bem-Estar”, que funcionará das 7h às 12h, tendas serão instaladas para a realização de exames de aferição de pressão, avaliação física, nutricional e sessões de massagens relaxantes (quick massage). Também serão desenvolvidas atividades para as crianças, como desenhos e pinturas com lápis de cor e giz de cera. Com o intuito de incentivar a prática de exercícios físicos, serão promovidas aulas de Ginástica, Zumba e Ritmos. “As pessoas estão cada vez mais estressadas, vivendo em velocidades insanas em seu dia a dia. Por isso, também temos como objetivo alertar a população quanto à importância da prática de exercícios físicos e da adoção de hábitos saudáveis para a manutenção da saúde e prevenção de doenças”, diz Patrícia Henrique. Além da Cãominhada, o projeto “Esporte e Bem Estar” também inclui a realização de uma corrida de 5km, exclusiva para pessoas com idade a partir de 14 anos. As inscrições para a corrida começam no dia 8 agosto. Mais informações também podem ser obtidas pelo site https://www.esportebemestar.com.br. Para garantir a segurança de todos os participantes, duas ambulâncias (UTI e remoção) estarão de prontidão para prestar qualquer tipo de socorro necessário durante o evento. Projeto “Esporte e Bem Estar” O projeto, que conta com patrocínio da Mars e ROYAL CANIN®, é aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (Lei 13.918), por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, e tem a realização, organização e promoção do Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS). O evento conta com o apoio da Secretaria de Esportes, da Prefeitura de Campinas. Para a Mars, o evento representa alguns dos benefícios da relação humano-animal em diferentes cenários. “Sabemos o quanto os animais de estimação estão cada vez mais inseridos nos lares brasileiros e como eles auxiliam a saúde física e mental no dia a dia das pessoas. Colaborar com um evento como esse só fortalece nosso propósito de fazer um mundo melhor para os pets e criar ambientes cada vez mais acolhedores para que os pets sejam felizes, saudáveis e bem-vindos em todos os espaços, e mostrar como eles fazem parte da nossa família”, afirma Marcela Cerda, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da Mars. Com apoio da Prefeitura de Campinas e da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), o evento tem como objetivo incentivar a prática de exercícios físicos e os cuidados com a saúde, com foco na melhoria da qualidade de vida. “Patrocinar um evento que incentiva o bem-estar e a interação humano-animal é motivo de muito orgulho para nós da ROYAL CANIN®. Sabemos que os cães encorajam os tutores a praticarem esportes, como é o caso da corrida e da caminhada que trazem inúmeros benefícios à saúde tanto física como mental. Assim, nossa missão como marca, é ajudar os tutores a se beneficiarem da relação entre humanos e pets, além de oferecer Saúde Através da Nutrição para que gatos e cães possam viver suas vidas mais saudáveis” celebra, Carla Pistori, Diretora de Assuntos Corporativos da Royal Canin Brasil. Sobre a Mars A Mars é uma empresa familiar, privada, com mais de 100 anos de história e dona de algumas das marcas mais amadas do mundo, como M&M’S®️, OPTIMUM™️, PEDIGREE®️, RÁRIS®️, ROYAL CANIN®️, SKITTLES®️, SNICKERS®️, TWIX®️, UNCLE BEN’S®️ e WHISKAS®️. Sediada em McLean, no estado norte-americano da Virginia, a Mars tem faturamento global de US$ 40 bilhões provenientes de seus 4 segmentos de negócio: Petcare, Wrigley, Alimentos e Pesquisa. Cerca de 130 mil colaboradores, em mais de 80 países, estão reunidos sob os Cinco Princípios da empresa – Qualidade, Eficiência, Responsabilidade, Mutualidade e Liberdade – trabalhando diariamente, para desenvolver relações mútuas, em linha com o seu propósito de criar o mundo de amanhã através da forma como fazemos negócios hoje. INSTITUTO ECO AMBIENTAL E SOCIAL – IEAS O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br. SERVIÇO “ESPORTE E BEM ESTAR VI” – ENTRADA GRATUITA Data: Domingo, 21 de agosto de 2022 Local: Parque Portugal – Lagoa do Taquaral Avenida Heitor Penteado – Parque Taquaral, Campinas – SP. Entrada pelo portão 6 – Espaço ‘Afrânio Ferreira Júnior” (antigo kartódromo) Atividades na Arena 7h – Abertura da arena 7h15 – Alongamento / Aquecimento (corrida 5k) 7h30 – Largada da Corrida 8h20 – Alongamento / Aquecimento (Cãominhada 2k) 8h30 – Largada da Cãominhada Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/ ENTREGA DE KITS Sábado – 20 de agosto – Das 13h30 às 17h – No mesmo local do evento ATENÇÃO: Não haverá entrega de kits após este horário e não haverá entrega de kits no dia do evento.