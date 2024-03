Campinas entra para a rota dos espetáculos nacionais com Gala Bolshoi

Crédito Foto: Divulgação/Cleber Gomes

Cidade recebe a Cia. Jovem Bolshoi, nos dias 23 e 24, no Teatro Castro Mendes, com três apresentações de “Grandes Espetáculos Bolshoi Brasil – Gala Bolshoi”

Espetáculo de Gala Bolshoi apresenta em 1h30 coreografias clássicas e contemporâneas de aclamados balés

Campinas está na rota dos grandes espetáculos nacionais. A cidade recebe a turnê de espetáculos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A apresentação de “Grandes Espetáculos Bolshoi Brasil – Gala Bolshoi”, será nos dias 23 e 24 de março, no Teatro Municipal Castro Mendes.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda – até se esgotarem – no site bluetickt.com.br. A produção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, responsável pela venda dos ingressos, informa que a procura tem sido muito grande e corre o risco de estar próximo de lotação esgotada.

O Teatro Castro Mendes tem 750 lugares e foi reservado pela produção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil para três sessões: no sábado, às 17h e 20h30 e, no domingo, às 18h.

As apresentações contam com apoio e realização de Instituto Cultural Desterro e o patrocínio do Ministério da Cultura e da Porto Seguro.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, destacou o fato de Campinas estar na rota de grandes shows e espetáculos nacionais como do Bolshoi. “É uma honra para a cidade receber, em um espaço nosso, um projeto tão importante, que é uma referência no balé. Estamos muito felizes”, afirmou.

Sobre o espetáculo

O espetáculo de Gala Bolshoi, com duração de 1h30, apresenta coreografias clássicas e contemporâneas dos mais aclamados balés. Os bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi no Brasil, interpretam trechos memoráveis de obras como “Quebra-Nozes”; “Don Quixote”, “O Corsário” entre outras.

O segundo ato é composto pelo Ballet Carmen, que teve sua estreia em 2023 na Escola Bolshoi e agora está no repertório da Cia. Jovem. A versão é coreografada por William de Almeida, e foi inspirada no homônimo do escritor Prosper Mérimée, e tem sua história conduzida pela música de Georges Bizet. Carmen é uma mulher espanhola forte e ousada para sua época.

Pré-seleção de novos alunos

A Escola do Teatro Bolshoi também realizará em Campinas, no dia 21 de março, pré-seleção para novos alunos. Na pré-seleção, profissionais do Bolshoi analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

Podem participar crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 anos (seguindo o ano de nascimento indicado nos editais da instituição), com e sem conhecimento em dança. Os testes acontecem na Rua El Salvador, 168, Jardim Nova Europa, e as inscrições vão até dia 19 de março, no site www.escolabolshoi.com.br . Mais informações também no site.

Sobre a Cia. Jovem Bolshoi Brasil

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é um projeto cultural em pleno desenvolvimento, cuja grandeza se verifica pela extensão social, dimensão cultural e pela abrangência educacional que alcança com seus propósitos e atividades. Uma verdadeira ponte cultural entre o Brasil e a Rússia.

Instalada na cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina, desde 15 de março de 2000, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única extensão do Teatro Bolshoi no mundo e pela primeira vez, o Teatro transfere a outro país o método de ensino de balé que o tornou uma das mais respeitadas instituições do mundo.

Atualmente, a Cia. Jovem é formada por 18 bailarinos que levam a arte da dança para todos os cantos do país.

Serviço:

Grandes Espetáculos Bolshoi Brasil – Gala Bolshoi em Campinas

Dias e horários:

23 de março (sábado), às 17h e 20h30

24 de março (domingo), às 18h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Endereço: rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial

Classificação: 12 anos

Venda de ingressos: bluetickt.com.br