Campinas lança edital da nova concessão do transporte público

A Prefeitura de Campinas (SP) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (20) o aviso de licitação da nova concessão do transporte público urbano. As ofertas para o contrato de prestação de 15 anos, que devem incluir a adoção de frota do sistema BRT (Ônibus de Trânsito Rápido) e veículos modernos e confortáveis (veja abaixo), devem ser apresentadas até 2 de março de 2023, mesma data em que ocorrerá a sessão pública de abertura dos envelopes.