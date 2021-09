Campinas libera agenda para reforço de 60 anos ou mais e imunossuprimidos

A vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, incluindo gestantes e puérperas (mulheres que tiveram bebês em até 45 dias), também será retomada neste horário. De acordo com a Secretaria de Saúde da metrópole, há 4,5 mil vagas no total.

Os idosos precisam ter completado as duas doses do imunizante há pelo menos seis meses. Já os imunossuprimidos, devem ter completado o esquema vacinal há 28 dias.

“As vacinas são aplicadas em 64 dos 67 centros de saúde do município apenas com dia e horário marcados. Apenas os CSs Boa Esperança, Carlos Gomes e Campina Grande não realizam a aplicação das vacinas”, informou a prefeitura.

As orientações e os documentos necessários para cada grupo devem ser consultados no site da vacinação de Campinas – adolescentes também precisam estar acompanhados dos pais, responsáveis ou apresentar o termo de consentimento assinado.

As pessoas podem chegar ao local agendado com dez minutos de antecedência, para evitar aglomerações, e apresentar RG, CPF (se tiver), comprovantes do agendamento (que pode ser mostrado no celular) e de endereço em Campinas (pode ser em nome dos pais ou responsável desde que o parentesco seja comprovado por meio de documentos).