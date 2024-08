Campinas recebe a Etapa Inverno do Circuito Divas Run neste domingo, 25 de agosto

Crédito: Divulgação

Evento faz parte da programação da Virada Esportiva que começa na sexta-feira, 23 de agosto, e terá mais de 120 atividades em todas as regiões da cidade

A Praça Arautos da Paz recebe no domingo, 25 de agosto, o Circuito Divas Run – Etapa Inverno. O evento faz parte da programação da Virada Esportiva Campinas 2024 com a participação exclusiva das mulheres, contando com cerca de 900 inscritas nesta edição.

As participantes devem realizar a retirada dos kits na Loja Decathlon, em Campinas, no dia 24 de agosto, das 9h às 19h. Não haverá entrega de kits no dia do evento.

No domingo, a prova terá início às 7h25 para pessoas com deficiência (PCD), às 7h30 ocorre a largada da corrida e, em seguida, às 7h35, a caminhada.

Com opções de 5 km para corrida e caminhada, o evento tem como objetivo incentivar a prática de exercícios físicos e fortalecer o sentido de comunidade entre as participantes.

Virada Esportiva

A Virada Esportiva de Campinas edição de 2024 será realizada entre sexta-feira e domingo, 23 e 25 de agosto, durante 72 horas seguidas e terá mais de 120 atividades com esportes olímpicos e paralímpicos no Centro e nos bairros da cidade.

A programação é gratuita e inclui aulas abertas de várias modalidades esportivas, danças, festivais, jogos, ações nos clubes parceiros e eventos de competições oficiais. A expectativa é reunir mais de 70 mil pessoas. Há eventos que necessitam de inscrição antecipada e outros nos quais é possível chegar e participar na hora.

Clique aqui e confira a programação da Virada Esportiva Campinas 2024.

Serviço:

Circuito Divas Run – Etapa Inverno

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: abertura da arena às 6h e largadas a partir das 7h25

Local: Praça Arautos da Paz

Endereço: a Praça Arautos da Paz fica na Vila Nogueira, ao lado do Parque Taquaral

Outras informações em https://www.ticketsports.com.br/e/circuito-divas-run-etapa-inverno-campinas-49244