Campinas recebe espetáculo “Elas Brilham” no Teatro Oficina do Estudante

Crédito: Divulgação

O show traz um estilo que mescla linguagens de documentário, teatro e música para contar grandes acontecimentos ao longo da história. Sete artistas mulheres levam o público a uma viagem no tempo por meio da música imortalizadas nas vozes de grandes cantoras nacionais e internacionais, desde a era de ouro do rádio brasileiro até os dias atuais. Recortes tecnológicos de recursos audiovisuais ajudam a destacar cada uma das épocas. Apresentações de 26 a 28 de abril e de 3 a 5 de maio. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com.br.

O Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas apresenta nos dois próximos finais de semana (de 26 a 28 de abril e de 3 a 5 de maio), o espetáculo musical “Elas Brilham”, criado no estilo “documentário, teatro e música” já consagrado pelo diretor Frederico Reder e pelo roteirista Marcos Nauer, responsáveis também pelos sucessos “60! Década de Arromba”, “70! Década do Divino Maravilhoso” e “80! A Década do Vale Tudo”. As apresentações serão nos períodos de 26 a 28 de abril e de 3 a 5 de maio, sendo às sextas-feiras e sábados às 20h e, aos domingos, às 19h30. Os preços dos ingressos variam de R$ 37,50 a R$ 240,00 e já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com.br. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev. A classificação é Livre e a indicação para 12 anos. O espetáculo tem duração de 120 minutos.

“Elas Brilham” traz sete artistas mulheres – Sabrina Korgut, Ivanna Domenyco, Jullie, Débora Pinheiro, Diva Menner, Chelle, Lola Borges e Rosana Chayin (stand-in) – que usam as suas poderosas vozes para levar o público a uma viagem no tempo por meio da música: do soul de Aretha Franklin, ao rock de Rita Lee e Tina Turner; do talento de Elis Regina, às composições autorais de Dona Ivone Lara; da voz eterna de Whitney Houston ao pop da Madonna; e do feminejo de Marília Mendonça às novas vozes que continuam a iluminar o mundo. “Trazemos a história de grandes mulheres para levar o espectador a épocas como a era de ouro do rádio brasileiro, passando por gêneros como MPB, samba, jazz, rock e blues, até chegarem aos dias atuais com o pop de Anitta, Iza e Beyoncé. Tudo isso com recortes tecnológicos de recursos audiovisuais de cada uma das épocas. “Elas”, para nós, são cantoras, escritoras, cientistas, atrizes, pintoras, professoras, donas de casa. São vozes que brilham, transformam o mundo e estão representadas pela música neste espetáculo”, explica Frederico Reder.

A turnê 2024 já passou por Belém do Pará, Fortaleza e Recife (em março), Salvador, Brasília e Goiana (em abril) e, após Campinas, seguirá para Santos, Curitiba e Porto Alegre (em maio) e Petrópolis (em junho). “É uma honra para a Brasilprev seguir apoiando esse espetáculo grandioso, que narra a vida de mulheres inspiradoras que transformaram suas gerações. Para nós, é motivo de orgulho estarmos ao lado dessa nova turnê, que levará muita emoção e arte de norte a sul do nosso país, destaca Camilo Buzzi, diretor comercial e marketing da Brasilprev. O espetáculo tem apoio institucional do Grupo Mulheres do Brasil, um movimento suprapartidário fundado em 2013 com o objetivo de estimular a participação feminina em todos os espaços de poder que envolvam a tomada de decisões em prol do desenvolvimento do Brasil. Sob a liderança inspiradora da Luiza Helena Trajano, o grupo completou 10 anos e atualmente conta com mais de 120.000 mulheres voluntarias, 154 Núcleos Regionais, abrangendo 22 países, em todos os continentes. Segundo Alexandra Segantin, CEO do Grupo, o apoio à turnê “Elas Brilham”, que celebra a jornada de grandes mulheres na música, reforça a missão de propagar de protagonismo feminino, utilizando a arte como uma ferramenta poderosa de conexão e inspiração para mostrar e força da mulher também para promover soluções concretas aos desafios sociais.“Elas Brilham” é apresentado pela Brasilprev, tem patrocínio Momenta Farmacêutica e Teleperformance e o apoio da Prosegur, CSU E Unisys. A realização é da Brain+ Quarta Dimensão Entretenimento e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cultura. Informações no site www.elasbrilham.com.br

Ficha técnica – Equipe Criativa

Diretor: Frederico Reder

Roteirista: Marcos Nauer

Assistente de Direção/Direção Residente: Rosana Chayin

Produtores Executivos: Luana Simões e Renato Araújo

Diretor Musical: Jules Vandystadt

Diretor de Comunicação/Marketing: Patrícia Lacerda

Diretora de Arte: Bárbara Lana

Cenógrafa: Natália Lana

Figurinista: Bruno Perlatto

Coreógrafo: Victor Maia

Iluminadora: Mariana Pitta

Designer de Som: Talita Kuroda e Thiago Chaves