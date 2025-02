Campinas registra primeira morte por febre amarela

A Prefeitura de Campinas confirmou, nesta quinta-feira (6), a primeira morte por febre amarela no município. A vítima, um homem de 39 anos, morava na área rural de Sousas e não havia sido vacinado contra a doença, conforme informações da Secretaria de Saúde.

O paciente apresentou os primeiros sintomas em 21 de janeiro e procurou atendimento no Hospital Walter Ferrari, em Jaguariúna, no dia 28, já com sinais de hemorragia e insuficiência renal. O óbito ocorreu na segunda-feira (3), mas a confirmação da febre amarela como causa da morte foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, no dia 5 de fevereiro.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação contra a febre amarela, especialmente para moradores de áreas rurais, e orienta a população a buscar atendimento médico ao primeiro sinal da doença, que pode incluir febre alta, dor de cabeça intensa, calafrios, fadiga, náuseas e hemorragias.

A vacina contra a febre amarela está disponível gratuitamente nos postos de saúde e é recomendada para todas as pessoas a partir dos nove meses de idade, com reforço para aqueles que nunca foram imunizados.

Fonte: G1

