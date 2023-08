Campinas terá seminário sobre patrimônio cultural, em 17 de agosto

Crédito: Carlos Bassan

Tema será “Perspectivas do Patrimônio Cultural: tutela jurídica e proposições metodológicas para o futuro”

O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc) e a Secretaria de Cultura e Turismo realizarão, na próxima quinta-feira, 17 de agosto, o Seminário “Perspectivas do Patrimônio Cultural: tutela jurídica e proposições metodológicas para o futuro”. O evento será das 9h às 12h, no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas.

Para celebrar o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, o Condepacc convidou o professor Carlos Magno Paiva, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), uma das mais importantes referências no Brasil em Direito do Patrimônio Cultural, para uma mesa de debate, mediada pelo Conselheiro Emérito do Condepacc, Herberto Guimarães, e tendo por comentadoras as professoras especialistas em patrimônio cultural, Cristina Meneguello (Unicamp) e Ana Paula Farah (PUC-Campinas).

O seminário pretende discutir os desafios da proteção do patrimônio cultural na atualidade, considerando a emergência de novos instrumentos de estudo, reconhecimento e tutela dado pela Portaria n. 375/2018, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Dentre as questões a serem debatidas estão os desafios e limites do tombamento, as possibilidades do inventário como instrumento de estudo e de preservação, bem como as novas estratégias de gestão e de conservação do patrimônio cultural que podem ser incorporadas na política cultural do município de Campinas.

Serviço

Seminário “Perspectivas do Patrimônio Cultural: tutela jurídica e proposições metodológicas para o futuro”

Dia: 17/8, quinta-feira

Horário: das 9h às 12h

Local: Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas. Avenida Anchieta 200, Centro