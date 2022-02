Campo do Jardim São Pedro passa por manutenção e recebe seletiva de futebol

Após cerca de três anos sem ser utilizado, o campo central do Jardim São Pedro passou por manutenção na última semana e recebeu uma seletiva de futebol neste domingo (20).

Além da poda da grama e de árvores, a prefeitura realizou a instalação de duas tentas, que serão utilizadas como vestiário pelos árbitros e atletas durante a seletiva, que foi a partir das 7h30. Os vestiários do campo estão fechados para a reforma que será iniciada nos próximos dias, juntamente com a manutenção do alambrado danificado.

Segundo o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, “Estamos deixando mais um campo de futebol com condições de uso na cidade. Essa é mais uma opção de lazer para a população e estava fechado há cerca de três anos”.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vai anunciar nas próximas semanas o cronograma de aulas das escolinhas esportivas na cidade. “O esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e vamos continuar dando uma atenção muito especial para as atividades esportivas na cidade”, disse o prefeito.

Um exemplo do investimento que vem sendo feito é a quadra de areia, instalada ao lado do estádio municipal. Ela está na fase final da reforma e será entregue para a população em breve.