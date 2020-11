Canal 1 (domingo – 01/11/2020)

Record libera contratados para o Teleton 2020

A Record, uma vez mais, decidiu liberar nomes importantes do seu elenco de contratados para o “Teleton”, maratona promovida pelo SBT e que anualmente arrecada fundos para as obras da AACD.

César Filho, Marcos Mion, Rodrigo Faro e Sabrina Sato receberam sinal verde para colaborar com a campanha, que, este ano, será virtual em grande parte, por causa da Covid-19.

Além desses quatro apresentadores, já confirmados, existe ainda uma expectativa sobre a participação da Xuxa.

Nomes como Ivete Sangalo, Luan Santana, Marília Mendonça, entre muitos outros, entrarão de forma remota, interagindo com os apresentadores no palco.

Como se observa, há um esforço enorme dos artistas para marcar presença, mas os organizadores não abrem mão da segurança.

Portanto, diante dos novos desafios, a campanha 2020 precisou se reinventar para seguir os novos protocolos devido à pandemia e está marcada para 7 de novembro, com flashes a partir das 7h e o evento, ao vivo, das 10h30, com Eliana e Daniel.

Também no dia 7, a partir das 19h, será apresentada uma live no canal do YouTube do SBT, com as participações der Maisa, Yudi Tamashiro, Priscilla Alcantara, em que o público poderá entrar ao vivo e concorrer a prêmios.

(Sabrina Sato/ crédito Chahestian)

TV Tudo

Grupo de risco

O âncora William Waack, 68 anos, só voltará aos estúdios da CNN Brasil, em São Paulo, depois do surgimento de uma vacina contra a Covid-19. É a decisão da direção de jornalismo.

Surto

Recentemente, a CNN Brasil, em sua sede de SP, sofreu um surto de Covid-19. De acordo com informações de profissionais do canal de notícias, houve o registro de mais de 30 casos de jornalistas infectados na redação, no intervalo de duas semanas.

Pinheiro e Tramontina

A Globo, por sua vez, informa à coluna que “todos os jornalistas do grupo de risco continuam trabalhando em home office”.

Casos de Chico Pinheiro e Carlos Tramontina, entre outros.

Requisitado

O que não falta para Thiago Rodrigues, atualmente em “Amor Sem Igual” na Record, é trabalho. Em breve, ele vai inaugurar uma filial no Brasil do bar que tem em Lisboa, chamado Jobim, mais precisamente na praia do Rosa, em Santa Catarina.

Boca de Ouro

Thiago Rodrigues também se prepara para mais uma estreia no cinema. O ator dá vida ao personagem Leleco no filme “Boca de Ouro”, dirigido por Daniel Filho, que entra em circuito no próximo dia 12. A adaptação da peça teatral de Nelson Rodrigues, escrita em 1959, tem roteiro de Euclydes Marinho.

Esquema armado

A Record adotou um processo diferente de adaptação para os capítulos de “Gênesis”, em tempos de pandemia. Em vez de alterar todos de uma vez para o novo normal, como aconteceu com “Amor Sem Igual” após a retomada, optou-se por fazer esse trabalho aos poucos, seguindo um cronograma de gravações.

Na torcida

Ao adotar esse critério para “Gênesis”, a Record acredita que, mais adiante e de acordo com os avanços contra o coronavírus, poderá flexibilizar algumas ações internas. Isso porque as gravações serão encerradas entre fevereiro e março.

Fechou a porta

Gloria Perez tem dito que o elenco da sua próxima novela na Globo já está fechado. Como ainda falta muito tempo para entrar no ar, resta saber se essa colocação em sua rede social também não teve como objetivo dar um basta nos tantos pedidos que passou a receber de artistas interessados.

Digital

O autor Renato Modesto e a Usina das Letras estão trabalhando em um curso digital de roteiros para cinema e televisão. Modesto já trabalhou em novelas de Globo e Record.

Contos

Lazuli Barbosa (‘Verão 90’-Globo e ‘O Jogo’- Amazon), ao lado de Cecília Mamede, indicada ao prêmio de melhor atriz no RioWebFest, lançarão a partir de terça-feira “Contos da Quarentena”, um projeto do Ciclo Ver e Ler.

Serão 4 esquetes de audiovisual do livro “Contos para velhos”, de Olavo Bilac, que estarão disponíveis todas às terças-feiras, às 21h, no canal do YouTube do Ciclo Ver e Ler e no IGTV

(crédito Daniel Gaudard)

Bate-Rebate

· A dupla Gian & Giovanni estará no “Música na Band” da próxima sexta-feira, dia 6.

· MTV anunciou que Anitta, Madison Beer, Winnie Harlow, Roman Reigns, Bebe Rexha e Rita Ora farão participações especiais no EMA 2020…

· … Além disso, Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae vão se juntar à lista de atrações confirmadas para o show…

· … Apresentado por Little Mix e com duas horas de duração, a premiação vai ao ar na MTV, em 180 países e territórios, no dia 8, domingo, às 17h, ao vivo.

· Com o fim do “Programa da Maisa”, Oscar Filho volta suas atenções para projetos no teatro e no Multishow.

· Isabella Fiorentino e Arlindo Grund foram chamados para a campanha Teleton…

· …A ex-BBB Boca Rosa também irá colaborar na campanha beneficente.

· Alguma coisa andou pegando: Cátia Fonseca acabou não gravando o “The Noite”…

· …As relações entre Band e SBT, aliás, estão tumultuadas já há algum tempo e o Danilo tem muito a ver com isso.

· Com a apresentação da jornalista Petria Chaves, âncora da CBN, o documentário “A Verdade da Mentira” estreou nas plataformas digitais Net Now, Looke, Vivo Play e no site do filme…

· … Neste trabalho, sobre ambiente digital, em breve também no canal History, ela conversa com colegas de profissão e fundadores de agências de checagem de fatos.

· Paulo Ricardo, Eri Johnson, Reginaldo Leme e Caca Bueno são os convidados de Mariana Godoy no “Melhor Agora” de segunda-feira, na Band.

C’est fini

Nos próximos dias, Taís Araújo encerra sua participação nas gravações de “Amor de Mãe”. Passo seguinte, a segunda temporada da série “Aruanas”, da Globoplay, em janeiro, e já emenda nos preparativos de “Cara & Coragem”, novela na fila das 19h. Pensa que parou?! Pode pintar ainda a apresentação de um reality musical.