Canal 1 (domingo – 11/10/2020)

O rádio sempre se fará presente no nosso dia a dia

A Kantar Ibope Media, depois de realizar um estudo sobre como o coronavírus fez acelerar a adoção de novas tecnologias, relacionadas principalmente ao consumo de vídeo, também promoveu um estudo em relação aos impactos que aconteceram com o áudio.

Um tipo de consumo que possui a simultaneidade como principal característica. Ou seja, é possível ouvir rádio, música ou podcast, enquanto realizamos uma série de outras atividades, como correr, dirigir, lavar louça, trabalhar… E as pessoas têm uma identificação muito especial, tanto nos ambientes físico, o ainda popular radinho de pilhas, ou digital – internet/streaming de música.

O fato é que pela sua versatilidade, o conteúdo em áudio tem, agora, várias formas de disseminação. O rádio, por exemplo, está presente há quase 100 anos no dia a dia dos brasileiros e não dá sinais de perder sua força e relevância. Acompanha a evolução.

Ao longo de 2020, inclusive, o meio também se adaptou e se inseriu em um novo contexto, devido à pandemia. Marcou presença nas chamadas lives, diversificou a programação, foi parceiro de prefeituras e governos, transmitindo, ao vivo, parte do currículo escolar para que estudantes não perdessem o ano letivo.

Indiscutível a sua relevância.

TV Tudo

Sempre presente

Ainda sobre o assunto inicial, uma pesquisa da mesma Kantar, realizada entre abril e junho deste ano, revelou que 78% da população em 13 regiões metropolitanas, ouvem rádio. Três a cada cinco pessoas escutam todos os dias, cada uma, em média 4h41.

O fato é que, independentemente das novas tecnologias e dispositivos, o rádio sempre se faz presente no nosso cotidiano.

Ação e reação

Circulou a informação, nos interiores dos Estúdios Globo, que a novela de época “Nos Tempos do Imperador”, na fila das 18h, poderia não retomar os seus trabalhos, por causa do alto custo de produção.

Procurada, a assessoria da emissora afirmou que a trama, escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, continua prevista para 2021 e nada mudou em relação aos seus planos e prazos.

De volta

A partir desta segunda-feira, Gabriel Godoy volta à televisão como Leozinho, namorado de Fedora Abdala (Tatá Werneck), na edição especial de “Haja Coração”.

Fedora vai se encantar por ele, mas nem imagina que o rapaz, que se apresenta como um milionário das arábias, está armando um golpe e planeja roubar a fortuna dos Abdala.

(Crédito Artur Meninea)

Priscila Steinman e sua equipe de texto receberam com tristeza a notícia sobre a suspenção da novela “Malhação: Transformação”, que seria a nova atração do horário.

O grupo já havia escrito 80 capítulos e o elenco já estava inteiramente fechado.

Além disso…

Antes da pandemia, Paulo Silvestrini, então diretor de “Malhação: Transformação” havia comandado várias baterias de testes e descoberto diversos nomes.

Já foram todos dispensados.

No desvio

Malvino Salvador[em participação especial], Regiane Alves, Mel Lisboa e Marcello Novaes seriam as estrelas da próxima “Malhação”.

Agora, vão aguardar novas oportunidades.

Lady Night

Alexandre Nero é um dos convidados da quinta temporada de “Lady Night”, no ar a partir de 3 de novembro, às 22h30, no Multishow.

Ele conversa com Tatá sobre o início de carreira, quando ainda tocava em bares, e sobre suas músicas autorais, e não escapa dos quadros “Só Claudia Raia Pode” e “Segura que o Filho é Teu”.

Vida segue

A partir de amanhã, segunda-feira, o estacionamento do SBT, em São Paulo, voltará ao padrão, com as vagas elegíveis no nível superior e as de visitantes e funcionários. Mesmo com as demissões em ritmo intenso, o show não pode parar.

Porém…

Haverá uma forte economia também na área de transporte, o que vai prejudicar muita gente. Por exemplo, fica determinado que a partir do dia 1° de novembro, as empresas terceirizadas, que mantêm operação fixa no CDT da Anhanguera, não poderão mais utilizar os fretados como recurso de mobilidade para seus colaboradores.

Organização

Faltando poucos dias para a retomada de gravações de “Gênesis” nos estúdios do Rio de Janeiro, a parceria Record-Casablanca trabalha no complexo sem queimar etapas.

A movimentação é grande de profissionais, mas, principalmente, em torno do fechamento dos protocolos de saúde.

Entrevista

Duda Reis é a convidada do “Luciana By Night”, talk show de Luciana Gimenez, terça-feira, às 23h30 na Rede TV!. A atriz de 19 anos fala sobre os preparativos do filme “O Inferno de Cada Um”, que irá protagonizar, e revela o desejo de atuar fora do país.

“Falo inglês fluente, francês, então eu pretendo”, afirma Duda, fã das estrelas Natalie Portman e Scarlett Johansson.

(Divulgação)

Bate – Rebate

· Dani Moreno, “Furacão” em “Amor Sem Igual”, entrará na fase de Jacó em “Gênesis”.

· Os números de “A Força do Querer” preocupam a Globo…

· … Já tem gente com saudades de “Fina Estampa”.

· Quando chamada a se manifestar sobre a grade de dezembro, a Globo diz que está tudo, ainda, em tempo de avaliação…

· … Muita coisa já entrou e saiu, nesses estudos da programação.

· Atores protagonistas não poderão ficar muito tempo de férias na Globo…

· …Também para eles, a ordem é produzir…

· …Paolla Oliveira já vai voltar em uma novela das sete da noite, “Cara e coragem”…

· … E em breve serão anunciados os novos trabalhos de Vanessa Giácomo, Grazi Massafera, Juliana Paes…

· … Com o time masculino não será diferente…

· … Daqui por diante, dificilmente surgirão novos casos de talentos com três ou quatro anos de férias…

· … O considerado último, envolveu uma veterana atriz, que deixou a casa há pouco tempo.

C’est fini

O sentimento no jornalismo do SBT é o seguinte: se a CNN Brasil realmente assumir, não ficará quase ninguém para contar a história, provocando um esvaziamento no setor. Isso porque os profissionais do canal de notícias assumiriam tudo. Seguem as conversas, mas nada de oficial ainda.