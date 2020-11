Canal 1 (sábado – 31/10/2020)

Band funciona há anos sem direção artística

Desde a saída de Patrício Diaz, isso há quase um ano e que apenas por poucos meses ocupou esse cargo, a Band não tem ninguém à frente do seu departamento artístico.

Antes dele, de fato e direito, só Diego Guebel, mas que também deixou a emissora há mais de três anos.

Contratado recentemente, Zeca Camargo foi designado para a direção executiva de produção e também desenvolvimento de novos produtos.

Na prática, verifica-se, um preço muito alto é pago pelas tantas decisões erradas que são tomadas, muitas por parte de outros executivos que não têm o menor talento ou sensibilidade para as funções.

Olha no que deu o lançamento precipitado do “Melhor Agora”, da Mariana Godoy. Estreou em setembro e já entrou em contagem regressiva.

Ou o que foi feito do “MasterChef”. Descaracterizado e sem qualquer repercussão, poderá perder, em breve, algumas das suas peças principais. Há, por exemplo, uma aposta muito forte na saída de Paola Carosella, diante dos tantos convites para apresentar um programa solo.

Definir alguém, suficientemente capacitado para o seu artístico, no caso da Band é uma “decisão para ontem”. Os prejuízos, comprovados, só se acumulam no dia a dia.

(Zeca Camargo é diretor de produção na Band/ crédito reprodução Instagram)

TV Tudo

Mas tem pior

Se há muitos anos a Band não tem ninguém cuidando do seu artístico, a situação da Rede TV! é ainda mais complicada.

Opera sem diretor artístico e nem de programação. Isso explica.

Laboratório

Viviane Araújo vai fazer uma preparação especial para o papel de delegada, que tem problemas com drogas, em uma das próximas temporadas de “A Divisão”, produção do Globoplay.

As gravações devem começar ainda em janeiro.

Preparando a volta

Se tudo correr como se espera, Carlos Nascimento deve reassumir a apresentação do “SBT Brasil” no dia 1º de dezembro.

Está tudo combinado para isso. Nascimento encontra-se afastado desde abril.

Bancada

Após o término do contrato de Rachel Sheherazade, Márcia Dantas ocupou o seu lugar no “SBT Brasil” e assumiu a condição de titular.

Mas diante da saída também de Carol Aguaidas, que resolveu voltar para o Rio Grande do Sul, passou a existir a necessidade de contratar outra apresentadora.

Novo trabalho

Letícia Tomazella, a Arlete de “As Aventuras de Poliana”, no SBT, atendeu convite da Record para o elenco de “Gênesis”.

Deve começar a gravar quase que imediatamente.

Radar

Nas prospecções que a Globo tem feito para o seu humor no ano que vem, o nome do Paulinho Gogó, que deixou o SBT, tem aparecido com frequência.

Está no radar.

Gravando

Esther Góes retomou seus trabalhos nas gravações de “Gênesis”, nova produção bíblica da Record. Na narrativa da história de Abraão (Zé Carlos Machado), ela surgirá na segunda fase da personagem Nadi, uma das esposas de Terá (Julio Braga), pai de Abraão.

A primeira fase será interpretada por Camila Rodrigues.

(Crédito Gal Oppido)

Não tem nada

O SBT deve realizar novas demissões neste começo de novembro. A informação é que, para o seu financeiro fechar a conta, será necessário demitir mais 300 pessoas.

Por outro lado, convém esclarecer que não tem nada desenhado para a programação de 2021. Na melhor das hipóteses, deve continuar sendo a mesma.

Bate – Rebate

· O BandNews TV acertou uma parceria com o The New York Times para divulgação de pesquisas de boca de urna, terça-feira, dia de eleição nos EUA…

· … A partir das dez da noite.

· Claudia Raia, Miguel Falabella, Marisa Orth e José Possi Neto são os jurados do “Talentos”, neste sábado, 22h15, na Cultura…

· … A apresentação é de Jarbas Homem de Mello.

· Alguns setores dos canais BandSports e Terra Viva, entre outros da Newco, empresa de Johnny Saad, já estão funcionando das novas instalações…

· … Acredita-se que até o final do ano será completada toda a mudança para a rua Tabapuã, em SP.

· A Globo deu um tempo e só um pouco mais à frente vai bater o martelo se “Pantanal” será produzida em 2021…

· … Não tem como decidir isso agora, diante da pandemia e queimadas…

· … Recomenda o bom juízo esperar, acompanhar os acontecimentos e decidir com segurança no momento oportuno.

C´est fini

A Globo vem tratando todo esse barulho da CNN Brasil com muita naturalidade.

Pelo menos é esta a impressão. Ou o entendimento que, entre os que saíram, nenhum era considerado titular do seu jornalismo.