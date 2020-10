Canal 1 (segunda-feira – 19/10/2020)

2021 será um quase começar de novo na vida das grandes TVs

Na década de 90, Silvio Santos entendeu que o SBT teria que ser apenas a “antena”, como ele se referia, e todas as produções transformadas em “lojinhas”, cada uma com vida própria e incumbidas de apresentar resultados sozinhas.

Um modelo americano, até hoje usado na maioria das emissoras de lá.

Por aqui, pelos erros cometidos na sua implantação, durou pouco, mas tudo indica que ainda servirá de base para a televisão nesses próximos tempos.

A Globo, por exemplo, está se reconstruindo e hoje tem nos diretores Paulo Marinho e Amauri Soares, com plena autonomia, os principais responsáveis por toda remodelação da sua produção e programação.

A Record, já há algum tempo na sua dramaturgia e entretenimento, adotou o modelo de parcerias, indispensável para o equilíbrio de suas operações. Um trabalho que ainda será intensificado.

Assim como o SBT, guardadas as proporções, pretende fazer a partir do ano que vem. Não se cogita a volta das antigas “lojinhas”, mas com uma maior quantidade de programas por temporada, as equipes serão contratadas de acordo as necessidades.

Diante de tudo, como certo, percebe-se que 2021, para as três principais grandes redes brasileiras, será um ano de grandes transformações. Quase um começar de novo.

(Em tempo de mudanças, Globo anunciou o fim da ‘Escolinha do Professor Raimundo’/ Crédito Estevam Avellar)

TV Tudo

Em cima disso

No final da semana passada, o SBT dispensou toda a equipe do “Esquadrão da Moda”, programa apresentado por Isabella Florentino e Arlindo Grund.

Existe a ideia de voltar a exibir no ano que vem, mas como formato de temporada.

Momento

Empresas de filmes, produtoras independentes e também artistas correram para o streaming nesse momento de pandemia. Uma saída.

Mas, a partir do ano que vem, quando se imagina, as vacinas já estarão a toda, resta saber como vai ficar essa relação.

Fatores

Além do capricho da produção e dos bons profissionais envolvidos, a Globo tem ainda outra razão para investir em uma nova versão do “The Voice”, a próxima, para os mais de 60.

A sua força e aceitação no mercado comercial.

Estado de atenção

Assim como fez outras vezes e desistiu na última hora, Silvio Santos mandou marcar estúdio para voltar a gravar nesta semana.

Ficou entusiasmado com a possibilidade de poder contar com 40% do auditório.

Tem conversa

Ainda não há uma decisão, mas a Globo está tentando, junto a CBF, alterar o horário das transmissões do futebol, aos domingos, no ano que vem.

A montagem da sua nova grade de programação também passa por essa possível mudança.

Previsão

O Band Play, serviço de streaming do Grupo Bandeirantes, tem previsão de lançamento para este mês ainda, mais tardar, começo de novembro.

Entre outros conteúdos, a maioria exclusivos, existe também o desejo de agregar e disponibilizar o acesso ao seu acervo histórico.

Transtorno

O trabalho de edição dos capítulos, que deveria ser uma solução para as reprises de novelas na Globo, virou um problema.

A sensibilidade e os cuidados que o processo merece não estão sendo observados. Passagens importantes, que podem mexer com o público, não são respeitadas.

Reality de futebol

A informação no SBT, referente ao reality “Uma Vida, Um Sonho”, com estreia em janeiro, é que sua exibição será aos domingos, 9h.

Outra: não deverá ser veiculado por todas as emissoras da rede. Tudo indica que ficarão de fora as regiões Nordeste e Centro Oeste, em função de suas programações.

Data marcada

O canal Comedy Central acaba de fechar a data de estreia do “Comedy Central Apresenta”. O novo programa de stand-up comedy vai ao ar a partir do dia 9 de novembro, segunda-feira, às 22h.

Com oito episódios temáticos, reunirá grandes comediantes do país, incluindo nomes como Leandro Hassum, Christian Figueiredo, Nany People, Marcelo Marrom, Maurício Meirelles, entre outros.

(Crédito Carol Mendonça)

Bate – Rebate

· Fusão da ESPN e Fox na Argentina está bem complicada.

· Globo prepara para o ano que vem algumas trocas em sua alta direção…

· … Existe a chance de algumas até serem antecipadas para esses próximos meses.

· A plataforma Mundo Record está voando…

· … Ninguém esperava por um volume tão grande de resultados.

· Na propaganda política em São Paulo, um candidato à Prefeitura aparece andando nas ruas, sem máscara, cumprimentando todo mundo e até ameaçando beijinhos…

· Aí aparece outro, logo em seguida, pedindo para que as pessoas não deixem de se proteger. Que usem máscaras…

· … Aliás, a propósito de propaganda política, tem aparecido qualquer coisa…

· … Pior são as emissoras obrigadas a colocar tudo isso no ar e as pessoas terem que assistir…

· … Deveria haver um mínimo de cuidado por parte da maioria dos partidos.

C´est fini

Além da TV, o rádio também se joga em homenagens ao aniversário de Pelé, que completa 80 anos sexta-feira(23).

A rádio Bandeirantes terá uma programação especial no dia 24, abordando as fases mais importantes da vida e da carreira do craque, com depoimentos de familiares, ex-companheiros do Santos e da seleção brasileira, personalidades e material de arquivo do Centro de Documentação e Memória (CEDOM) da emissora.