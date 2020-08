Canal 1 (segunda-feira – 24/08/2020)

Edu Guedes fala em saída da Rede TV! mas ainda não assume acerto com a Band

Edu Guedes, ainda sofrendo um pouco as consequências do acidente em seu sítio, no começo de junho, garante que, preto no branco, não tem nada sacramentado, até agora, sobre o seu futuro na televisão.

Certo mesmo é que vai cumprir até 20 de setembro o seu contrato com a Rede TV!. A decisão de deixar a emissora, “um casamento que deu muito certo”, foi comunicada pessoalmente a Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, que considera amigos muito próximos.

Segundo o Edu, que tem negócios e atividades bem importantes fora da TV, chegou o momento de pensar em fazer alguma coisa um pouco diferente. Não pretende, claro, abandonar o que foi conquistado, mas ter a chance de acrescentar outros “ingredientes” e apresentar um trabalho que extrapole as paredes de uma cozinha.

E é enorme, admite, a chance deste próximo passo acontecer na Band, “onde tenho grandes amigos também, mas que ainda não tenho nada negociado”.

Isto, ou qualquer outra coisa, “só a partir da segunda quinzena de setembro”.

TV Tudo

Por outro lado

Na Band, sobre consultas ao nome do Edu Guedes, a ordem é não negar.

Sem que se admita oficialmente, fala-se até na possibilidade de um programa semanal.

Cautela

Em se tratando das suas próximas novelas, de diferentes horários, a Globo tem permitido aos autores selecionar com quais atores pretendem trabalhar.

Mas diante das circunstâncias nada será confirmado por enquanto, especialmente com aqueles que não são seus contratados.

Futebol

A Conmebol tem pressa em resolver as questões da “Libertadores” e “Sul-Americana”. Mais tardar, começo da semana que vem.

Novas rodadas de reuniões com as emissoras interessadas devem acontecer no decorrer dos próximos dias.

Ainda não

José Emílio Ambrósio, indicado para assumir a presidência da EBC, continua no aguardo da publicação do seu nome no Diário Oficial.

Independentemente de tudo, ele já tem realizado um trabalho por fora, em torno de nomes que irão acompanhá-lo neste desafio.

Vai começar

Já movimentando o apresentador Tiago Leifert, a Globo inicia nesta semana algumas gravações do “The Voice Brasil”.

Na TV aberta, o programa estreia dia 15 de outubro e será exibido às terças e quintas. Já no Multishow, às quartas e sextas.

Ratinho volta

A partir de segunda-feira, o “Programa do Ratinho”, no SBT, volta ao que era antes: ao vivo, nas segundas, terças e quartas. Gravados às quintas e sextas.

Mas nada de plateia e equipe bem reduzida.

Luz

As empresas de streaming, como Globoplay, Netflix, Amazon, entre outras, se tornaram um caminho importante para as produtoras de conteúdo brasileiras.

Mesmo agora, na pandemia, dezenas de projetos estão sendo oferecidos para essas plataformas, incluindo novelas de curta duração. É o efeito “Verdades Secretas 2”.

De volta

Eduardo Ribeiro, apresentador do “Domingo Espetacular”, deve retomar suas funções na Record nesta segunda ou terça-feira.

Fará, antes, um novo teste para a Covid-19, motivo do seu afastamento do programa.

Por etapas

A Globo traçou um plano para otimizar as gravações de “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe”.

Que consiste em movimentar diariamente um número determinado de atores, para que esgotem suas cenas ou as adiantem o quanto puder.

Vai dai

É por isso que Adriana Esteves, Isis Valverde e Milhem Cortaz, entre outros tantos desses elencos, ainda não voltaram a gravar.

Mas quando começarem, será no mesmo padrão, mas sempre trabalhando com o menor número de pessoas possível.

Nos bastidores

Juan Alba também retomou o trabalho de seu personagem, Ramiro, em “Amor Sem Igual”, novela da Record.

“A volta às gravações foi bem tranquila, tudo muito organizado, os protocolos sendo seguidos bem à risca. Estamos ensaiando de máscaras e só tiramos quando gravamos. Não tem toque e as discussões são com distanciamento”, relata o ator.

(crédito arquivo pessoal)

Mãos à obra

Quando o SBT reativar a sua dramaturgia, a cidade cenográfica das novelas vai precisar obrigatoriamente de uma geral.

Além de o local não estar sendo utilizado há meses, as chuvas também castigaram. Cenários inclusive já foram perdidos.

Bate – Rebate

· Tatá Werneck iniciou na sexta-feira as gravações da nova temporada do “Lady Night”…

· … Entre os convidados, Fábio Assunção e Xuxa, devidamente autorizada pela Record…

· … Será a volta dela aos Estúdios Globo, depois de mais de seis anos.

· A partir desta semana começa o confinamento dos participantes de “A Fazenda”…

· Durante este período de isolamento e até a estreia no dia 8, todos serão submetidos a exames e acompanhados por médicos.

· Teledramaturgia da Record é cautelosa sobre novas realizações…

· … Diante das tantas dificuldades em colocar em prática o que é planejado, nada é anunciado ainda sobre próximas novelas…

· … Mas “Topíssima 2”, da Cristianne Fridman, deverá estar entre elas.

· Existem, sim, planos de uma nova programação no SBT para 2021…

· … Há, entre outras iniciativas, o desejo de ampliar a participação do departamento de jornalismo…

· … Mas ao mesmo tempo reduzir o enorme espaço que hoje é destinado ao “Primeiro Impacto”.

· Liberada pelo SBT, Mara Maravilha participará do “Superpop” de Luciana Gimenez, na Rede TV!, nesta segunda-feira…

· …Mara vai falar sobre a adoção do filho, Benjamin, de dois anos.

· Uma correção: Letícia Colin e Tony Ramos farão a nova novela de João Emanuel Carneiro.

C´est fini

O chef Fred Caffarena é o convidado do “Top Chef”, na Record, nesta quarta-feira.

No programa, os competidores vão trabalhar em trios no Teste de Fogo, para entregar um Menu do Oriente Médio, com entrada, prato principal e sobremesa. Caffarena dará uma aula sobre esse tipo de cozinha. Outra convidada é a sommelier de chás Carla Saueressig.