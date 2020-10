Canal 1 (sexta-feira – 16/10/2020)

Direção da Band insiste em repetir os mesmos erros

A Bandeirantes precisa cuidar melhor das suas grandes marcas. Anos atrás, vimos o “CQC” sucumbir pelo uso e abuso do seu casting, e também porque o produto nunca teve um respiro.

E o tempo não ensina.

Entre os casos de agora, o “Minha Receita”, terceira edição, apresentado por Eric Jacquin e que já está no ar com o desgastado “MasterChef”, não passa de um ponto. A novidade no formato é nenhuma. Se a Band ainda não sabe, o fracasso na audiência demonstra que o público não se deixa enganar por qualquer coisa.

O pior, observa-se, é a insistência em repetir no erro.

O “Show do Esporte” há anos, foi equivocadamente relançado nas noites de domingo e afundou no Ibope. Agora, retornou à grade mais uma vez, sem produção nenhuma, meio que de qualquer jeito, apoiando-se unicamente na transmissão dos jogos de futebol internacional.

Quando não tem bola rolando, é um programa lento e sem criatividade. Vale a pena gastar esta grife histórica da Band em um projeto sem maturidade? Certeza que não.

Um problema

O esporte da Band, hoje, não tem a mesma retaguarda de outros tempos, capaz sustentar com produção e criatividade um programa deste tamanho nas tardes de domingo.

Ou não conta mais com nomes na altura de Michel Laurence, Edson Scatamachia, Luciano Borges, Vander Pereira, Dudu Mangini, João Batista e Ary Borges.

Fim de uma…

Silvio Santos acabou com o home office no SBT. Foi ordem dele.

Depois de procurar um funcionário da administração e não encontrar, mandou que todos voltassem a trabalhar na emissora.

… Recomeçando na outra

Diante dos tantos casos testados positivos nos últimos dias, a CNN Brasil está voltando a ter home office.

Alguns, desde ontem, já estão trabalhando em casa. A informação é que praticamente toda a equipe do “CNN Tonight” foi atingida. Entre os demais positivados, a apresentadora Thais Lopes, Débora Freitas, Thaís Arbex, Caio Junqueira e Iuri Pitta.

Efeito dominó

O jornalismo do SBT começa a ser desfalcado em várias praças por conta da onda de demissões.

Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, os cortes chegaram também a Brasília, Porto Alegre e Belém. Uma situação bastante complicada.

Falta isso

A Globo já tem decidido que a exibição do “The Voice Mais” será em janeiro, com apresentação de André Marques.

Mas ainda não há uma definição dos seus jurados. Existe a ideia de não repetir ninguém dos já conhecidos.

Perspectiva

Data hoje, os números da “Fazenda”, próximos de bater 12 pontos de média, são os melhores desde 2011.

Até agora, só é superado pelas três temporadas exibidas entre 2009 e 2010.

Combinado assim

Mamma Bruschetta continuará participando do “Melhor da Tarde”, da Cátia Fonseca, todas as quartas e sextas-feiras. É o acertado por enquanto. Mas existem planos para o ano que vem.

O programa da Cátia, hoje, se coloca entre os maiores faturamentos da Band.

Desconfiança

Depois de a Globo suspender “Malhação: Transformação”, de Priscila Steinman, e avisar que o horário ganhará outra reprise, começaram a circular algumas teorias, incluindo troca.

Que os irmãos e novatos Marcos e Eduardo de Carvalho, descobertos em uma Oficina de Criação da TV Globo, poderiam furar essa fila. Eles escrevem “Malhação – Eu Quero É Ser Feliz”.

Participantes

Lucas Viana, vencedor de “A Fazenda”, Laryssa Bottino, “amiga da Anitta” e Cinthia Cruz, atriz, que passou pelo “De Férias…”, estarão em “Game dos Clones”, o novo programa da Sabrina Sato.

Na Amazon, estreia nesta sexta-feira, e na Record, dia 30.

Pesquisa

O Sexy Hot, a fim de conhecer mais o perfil do público que recebe o sinal do canal na TV Paga, encomendou pesquisa a Target Group Index, comandada pelo Kantar IBOPE Media.

As perguntas foram respondidas por aproximadamente 1000 pessoas, ao longo dos últimos 3 anos, nas principais regiões metropolitanas do Brasil, com exceção da região Norte.

Os dados

De acordo com os dados obtidos, 56% do público que recebe o sinal do Sexy Hot são do sexo masculino, 52% têm mais de 35 anos e 38% correspondem à classe C.

Segundo esses dados, trata-se de um dos canais da Pay TV com maior concentração de adultos entre 18 e 34 anos.

Bate – Rebate

· Que mal pergunte: falta ainda alguma coisa a dizer sobre a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita?

· O “Persona”, da Cultura, vai estrear nova temporada neste domingo, às 21h…

· … E terá Matheus Nachtergaele como convidado.

· No SBT sempre existiu interesse em comprar jogos da seleção, fora do Brasil, nas eliminatórias…

· … Os valores, segundo um dos seus diretores, é que assustam demais.

· Sem entrar nos maiores detalhes, Sabrina Sato deixou escapar que teve pegação entre os participantes do “Game dos Clones” nos bastidores.

· Funcionários da Rede TV! se queixam da falta de manutenção e reposição dos equipamentos…

· … E também da falta de cuidados nas instalações da própria emissora…

· … Dia desses, um vidro da janela do auditório provocou sério ferimento no braço de uma funcionária.

· A audiência de “Haja Coração”, no segundo capítulo, chegou a ter um crescimento de dois pontos em São Paulo, e de três, no Rio.

C´est fini

O SBT se aproxima de uma definição sobre o lançamento do programa semanal de esportes, que irá apoiar as transmissões da “Libertadores”.

Quase decidido que a sua exibição será aos sábados, faixa das 12h ou 13h.