Canal 1 (terça-feira – 27/10/2020)

Geraldo Luís vai fazer programa de temporada na Record

A volta de Geraldo Luís à programação da Record já pode ser confirmada para a segunda quinzena de janeiro, nas noites de quarta-feira, faixa da noite, após as novelas.

Entre as ideias que estão sendo avaliadas, como certeza já existe a decisão de aproveitar o Geraldo naquilo que ele tem de melhor e faz tão bem, que é contar histórias. E, ao mesmo tempo, combinar com uma série de outras atrações.

Será um programa totalmente novo, mas agora, ajustando-se ao conceito de formato de temporada e exibição de janeiro a maio.

Após o seu encerramento, este mesmo espaço na grade será preenchido com a exibição de realities shows, como “Power Couple”, “A Ilha” e “A Fazenda”.

(crédito Edu Moraes)

TV Tudo

Outros tempos

No domingo, ainda como parte dos 80 anos, a TV Cultura reprisou o “Vox Populi” com Pelé. Entre as tantas homenagens, esta foi uma das melhores.

Só pergunta boa, algumas bem complicadas, e ele respondendo a todas. Programa produzido numa época que ninguém sabia o que era “mídia training”.

Se alguém não lembra

O “Vox Populi” tinha Paulo Roberto Leandro como apresentador, no switcher, fazendo a costura, com uma câmera pegando as suas costas e o convidado, sozinho, no estúdio.

Uma estrutura simples e bem funcional.

E uma lição

A reprise do “Vox Populi” mostrou como deve ser um programa de entrevistas e também, como outro exemplo, de que não existem perguntas indiscretas. As respostas é que, às vezes, são desastrosas.

Ninguém aliviando ou passando o pano, bem diferente do “Roda Viva” do Boni, por exemplo, que a mesma Cultura exibiu recente. Os “entrevistadores”, na maioria, só levantando pra ele cortar.

Agora vem cá

Em se tratando do Pelé ainda, alguém sabe o que a direção do BandNews TV tem contra ele? Foram proibidas homenagens, inclusive um especial que a redação chegou a imaginar.

Ordem, segundo consta, do diretor Marcello D’Ângelo. Aliás, diretor, que também é apresentador, comentarista e até voz padrão do AgroMais. Tudo ele.

Bola rolando

Via Conmebol TV, naquele mesmo esquema colocado em prática na “Libertadores”, o BandSports vai fazer três jogos da Sul-Americana nesta terça-feira e sete, amanhã, quarta, pela mesma competição. E, na quinta, um só, Bahia e Deportivo Melgas, do Peru.

Transmissão em pay-per-view, em acordo com as operadoras Claro e Sky.

Encerrado

Chegaram ao fim as gravações da quinta temporada do “Lady Night”, programa da Tatá Werneck, com estreia no dia 3 de novembro, às 22h30, no Multishow.

Xuxa será uma das convidadas.

Detalhe

As gravações do “Lady Night” obedeceram cuidados bem rigorosos, em se tratando de equipe e convidados, por causa da Covid-19.

Todos foram submetidos a testes da doença, entre outros cuidados em estúdio.

Um porém…

Aqui, na edição de sábado, foi informado que, liberada pela Record, a Xuxa iria gravar o “Simples Assim”, da Angélica na Globo. Por favor, apaga.

Na verdade, a liberação aconteceu sim, mas para o “Cartas para Eva”, da Angélica mesmo, mas para o Globoplay.

Por aí

Ratinho, recuperando-se da Covid-19, pretende dar no streaming o seu próximo passo.

Já existe um princípio de conversa com a Amazon sobre um projeto que envolve o Pantanal.

Game dos Clones

A Record estreia nesta sexta-feira, às 23h15, o reality “Game dos Clones”. É o novo programa da Sabrina Sato, em parceria com Endemol Shine e Amazon.

(Sabrina e o fotógrafo paulista Lucas Kendi / crédito Michelle Tomaz – Endemol)

Bate – Rebate

• A Band já acertou com os partidos a realização de debates no dia 19, onde houver segundo turno…

• … E com a promessa de regras novas e mais liberdade.

• Leão Serva, diretor de Jornalismo da TV Cultura, será o mediador do debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, dia 12, 22h, ao vivo, no Memorial da América Latina…

• … Serão cinco blocos e todos os candidatos foram convidados…

• … No cenário, seguindo os protocolos de segurança, eles serão separados por painéis de acrílico e terão um distanciamento…

• … Além da TV, a transmissão também se dará pelas rádios Cultura FM e Brasil (AM) e redes sociais (YouTube, Facebook, Twitter e Linkedin).

• Aos bordões do futebol, com os tantos, criativos e consagrados por Silvio Luiz, junta-se agora o “artilheiro catchup”…

• … Vamos combinar? Quem descobrir primeiro o que significa, por favor, avisa.

• A etapa ao vivo do “The Voice Brasil” vai começar em 24 de novembro e se estender até a final, no dia 17 de dezembro…

• … Para 19 de dezembro está prevista a gravação do especial de Natal com o vencedor se apresentando ao lado dos técnicos.

C´est fini

O canal Loading, com foco em cultura pop, séries, games, e-sports, animes, entre outros conteúdos e transmissão via streaming nas plataformas digitais, TV aberta e TV a cabo, entra no ar em dezembro, com a mesma estrutura da antiga MTV.

E vai funcionar do seu antigo dezembro, no Sumaré, no passado sede da TV Tupi.