Candidatas ao título de Rainha das Nações são selecionadas

A 2ª edição da Festa das Nações está se aproximando, assim como o concurso da Rainha das Nações de 2023. Na última terça-feira, dia 4 de julho, durante um desfile realizado no Teatro Tupec do Centro Cultural, foram definidas 11 candidatas para o título de Rainha das Nações que representarão os países selecionados pela Secretaria Municipal de Cultura, organizadora do evento.

As 11 selecionadas que representarão os seguintes países, são: Gabi Scarparo (Bélgica), Luanna Souza (Portugal), Évelyn do Prado (Espanha), Camilly Rosa (Reino Unido), Júlia Vitória Dias (Argentina), Gaby Oliveira (Brasil), Thayany Cavenaghi (Alemanha), Tatiane de Freitas Santos (Holanda), Maria Luiza (Estados Unidos), Marina Openheimer Cardoso (Itália) e Larissa Souza Moraes (México).

A Festa das Nações vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de agosto e vai celebrar a cultura de 12 países: Alemanha, Bélgica, Brasil, Itália, Espanha, Portugal, Argentina, Holanda, EUA, México, Líbano e Reino Unido. O evento tem como objetivo principal a valorização das culturas dos diversos países que contribuíram para a formação da sociedade brasileira.

Nova oportunidade

Com o objetivo de oferecer uma nova chance para interessadas em concorrer ao título de Rainha das Nações de 2023, a Secretaria Municipal de Cultura abrirá um novo chamamento nesta sexta-feira, dia 7 de julho.