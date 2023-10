Canil da GCM cumpre agenda de apresentações nas Pré-escolas

Desde o mês de agosto, os alunos das 17 Pré-Escolas do município estão recebendo a visita da equipe do Canil da GCM (Guarda Civil Municipal) para uma atividade diferenciada de apresentações e interação com os cães.

As atividades são organizadas pelo supervisor GCM Paulo, pelo encarregado GCM Farabello e pelos GCMs Claudinei, Massari, Whashington e Paulo Borges e são realizadas no pátio das escolas. Além das acrobacias, as performances de demonstrações de inteligência dos cães Shena, Rantes, Apache e Kiara chamam a atenção de crianças e professores. Ao final, os alunos ainda podem acariciar os cachorros e conversar com os guardas municipais sobre o treinamento.

“A interação ente crianças e animais traz diversos benefícios para o desenvolvimento infantil, tanto no aspecto emocional quanto cognitivo, físico e social. Além disso, a atividade conscientiza as crianças sobre a importância do cuidado adequado com os animais e de sua contribuição para a sociedade”, destacaram Katerine Coloço Peres, coordenadora da Educação Infantil, e Rosana Coradi, supervisora.

As apresentações nas Pré-escolas seguem durante esse mês de outubro e depois se inicia o cronograma de visitas nos CEIs (Centros de Educação Infantil) e nas escolas de Ensino Fundamental.