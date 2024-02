Canil Municipal e ROMU de Artur Nogueira realizam apreensão de drogas durante Pré-Carnaval

Da Redação

No último dia 4 de fevereiro, durante as festividades do Pré-Carnaval em Artur Nogueira, a equipe do Canil Municipal em conjunto com a ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) realizou uma importante ação de combate ao tráfico de drogas. Os inspetores Paschoal e Carneiro, acompanhados pelo cão farejador Lupy, estavam empenhados em suas atividades de fiscalização quando receberam um alerta do animal.

O momento crucial ocorreu quando Lupy, o cão farejador, indicou a presença de substâncias ilícitas dentro de um banheiro químico. Após uma minuciosa vistoria, a equipe encontrou sete pinos contendo uma substância branca e amarelada, semelhante a cocaína, dois potes plásticos verdes contendo uma substância verde, análoga à maconha, e um saco plástico com uma erva esverdeada, também semelhante à maconha.

Com base nas informações obtidas, foi possível identificar um indivíduo que havia entrado no banheiro momentos antes da descoberta das drogas. Com o apoio da ROMU Comando, a equipe se dirigiu à entrada do evento, onde localizaram o adolescente (G), de posse das características fornecidas.

O adolescente confessou ter adquirido as drogas de um vendedor não identificado e escondido no banheiro com o intuito de consumi-las durante a festa. Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia de polícia e apresentado à autoridade competente para os procedimentos legais cabíveis.

A presença da mãe do adolescente durante o desenrolar da ocorrência demonstra a importância do apoio familiar no enfrentamento de questões relacionadas ao uso de drogas entre os jovens. Após a conclusão dos trâmites legais, o adolescente foi entregue à sua genitora.