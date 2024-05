Cantor Sérgio Reis participa neste domingo de lançamento de disco de Porfírio Miranda

O cantor Sérgio Reis estará em Campinas neste domingo, 26 de maio, às 18h, no show de lançamento do disco “Lembranças Inesquecíveis” de Porfírio Miranda. O show será na Concha Acústica do Taquaral, aberto ao público. O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.

Sérgio Reis cantará sucessos, alguns deles, que estão na Coletânea de 14 músicas que fazem parte do disco “Lembranças Inesquecíveis”. Sucessos que, segundo Porfírio Miranda, marcaram a sua vida e ele gravou em DVD. Sérgio Reis deve cantar Escolta de Vagalumes, Sentado entre Amigos (autoral de Porfírio), Panela Velha, Coração de Papel e Pinga Ni Mim.

Porfírio Miranda gravou o DVD Lembranças Inesquecíveis, com a participação do Sérgio em dezembro, em Paulínia e, agora, apresentará o show pela primeira vez em Campinas. O trabalho foi finalizado pelo notável produtor e ganhador do Grammy latino Beto Neves, responsável pelos maiores sucessos atuais da música brasileira. O DVD já está disponível no YouTube, pode ser conferido no link abaixo

https://youtube.com/playlist?list=PLULySCYEtIaQ0wyTiLartb1beDfKZRL-F&si=1HFTaa3AU0-hGJ71.

Serviço:

Show de lançamento do disco “Lembranças Inesquecíveis” de Porfírio Miranda com participação de Sérgio Reis

Data: 26/05 (domingo)

Horário: 18h

Local: Concha Acústica do Taquaral

Endereço: Av. Dr. Heitor Penteado, 1671 – Parque Taquaral (Parque Portugal – Lagoa do Taquaral)

Entrada gratuita