Capotamento deixa dois mortos em Paulínia

Foto: Live Paulínia Nilsão

Ocorrência foi registrada na tarde de domingo (7), na Avenida Alexandre Cazellato

Duas pessoas morreram após o capotamento de um carro na tarde deste domingo (7), em Paulínia (SP). O acidente ocorreu por volta das 14h30, na Avenida Alexandre Cazellato.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou os óbitos ainda no local.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. As autoridades seguem com a apuração dos fatos.

Fonte: G1