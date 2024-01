CAPS de Artur Nogueira celebra Dia da Visibilidade Trans com piquenique especial

Grupo de Apoio Trans nasceu em 2022, em prol da população que sofre diariamente com discriminação e preconceito

No dia 29 de janeiro é comemorado, em todo o país, o Dia da Visibilidade Trans. Para celebrar a data, o Centro de Atenção Psicossocial de Artur Nogueira (CAPS) realizou um piquenique especial com os participantes do Grupo de Apoio Trans, criado em 2022.

De acordo com o secretário de Saúde Amarildo Boer, a iniciativa visa o cuidado, a garantia de acesso e o apoio à população que sofre diariamente com discriminação e preconceito, e acabam sendo alvos de brincadeiras de mau gosto e maus tratos.

A pessoa transgênero é aquela que não se identifica com o gênero designado no seu nascimento.

“A campanha nacional incentiva ações para combater a violência de gênero, uma vez que a falta de reconhecimento faz com que essa comunidade tenha uma expectativa de vida menor e encontrem dificuldades no mercado de trabalho, educação, saúde, entre outras áreas”, pontua Boer.

GRUPO DE APOIO NO CAPS

O Grupo de Apoio Trans foi criado em 2022, no CAPS de Artur Nogueira. Ele é aberto à população e acontece às segundas-feiras, às 7h30, na Rua José Amaro Rodrigues, n° 668, Centro (próximo ao Posto Pilotto).

A iniciativa conta uma equipe multidisciplinar composta por psicóloga, endocrinologista e psiquiatra.

É importante ressaltar que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação de qualquer pessoa em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, bem como em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero – conforme a Lei Nº 7.716/1989, que prevê reclusão de 1 a 3 anos, além de multa.