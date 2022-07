CAPS e Atenção Básica promovem palestras sobre prevenção às drogas nas escolas

Os profissionais do CAPS I Cuidar e da Atenção Básica da Saúde realizaram no mês de junho uma série de palestras socioeducativas sobre Prevenção às Drogas, para os alunos do quinto ao nono ano do Fundamental II de todas as escolas da rede pública de ensino, e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio da E.E. Santo Antônio. A ação visa informar os jovens sobre os malefícios do uso das drogas, que acaba por interferir em diversos aspectos da vida e do desenvolvimento humano.