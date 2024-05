Captura de Procurado em Mogi Mirim: Homem com Mandado de Prisão por Tráfico de Drogas é Detido pela Polícia Militar

Hoje, 22 de Maio, durante um patrulhamento de rotina, a equipe da 2ª Companhia da Polícia Militar de Mogi Mirim realizou uma abordagem que resultou na captura de um procurado pela justiça. Por volta das 10h30, os policiais abordaram J. na área central da cidade. A princípio, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao consultar seus dados pessoais via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), os agentes descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra J., pelo artigo 33 da Lei 11.343, referente ao tráfico de drogas.

Diante da confirmação do mandado, J. foi conduzido à Delegacia de Mogi Mirim. Na delegacia, o delegado de plantão foi informado sobre os detalhes da abordagem e do mandado de prisão. Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado elaborou o Boletim de Ocorrência, classificando o caso como captura de procurado.

J. permanece preso à disposição da justiça, aguardando os procedimentos legais. A ação rápida e eficiente da Polícia Militar de Mogi Mirim reforça o compromisso das forças de segurança com a manutenção da ordem e a aplicação da lei no município.

A população pode continuar colaborando com a polícia através de denúncias anônimas, contribuindo assim para a segurança e bem-estar da comunidade.

Fonte: Polícia Militar de Mogi Mirim