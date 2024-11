Captura de Procurado em Mogi Mirim: Homem é Detido Após Abordagem e Identificação como Foragido da Justiça

Em uma ação rápida e eficiente, a Polícia Militar de Mogi Mirim conseguiu capturar um homem procurado pela Justiça na tarde de 16 de novembro. A abordagem ocorreu durante patrulhamento rotineiro, quando os policiais avistaram o indiciado, que correspondia às características físicas e vestimentas do suspeito registrado em imagens de câmeras de segurança, em um furto ocorrido em uma residência no dia 12 de novembro.

Imagens de Câmeras de Segurança Identificam Suspeito

A investigação começou após um furto em uma residência na cidade, quando as autoridades conseguiram acessar as imagens das câmeras de segurança do imóvel e visualizaram o criminoso em plena ação. Com as características do suspeito detalhadas nas imagens, a equipe policial intensificou o patrulhamento nas áreas próximas, o que resultou no avistamento do homem.

Ao ser abordado, o indiciado não portava nenhum objeto ilícito durante a revista pessoal, mas uma consulta via COPOM revelou que ele possuía um mandado de prisão em aberto. O homem era procurado pela Justiça por envolvimento com tráfico de drogas, com pena estipulada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Indivíduo permanece em silêncio sobre o furto

Apesar da identificação, o homem, que se identificou como A.., optou por permanecer em silêncio quando questionado sobre sua participação no furto à residência. Mesmo assim, os policiais procederam com a prisão, e ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Mogi Guaçu.

Ficha Criminal Extensa

O indiciado, conforme as autoridades, possui uma extensa ficha criminal, com passagens por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. A prisão foi ratificada pelo Delegado de Plantão, que formalizou o Boletim de Ocorrência e determinou que o homem permanecesse detido.