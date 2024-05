Captura de Procurado em Mogi Mirim na Manhã de Hoje

Na manhã desta terça-feira, dia 7 de maio, uma equipe durante patrulhamento de supervisão pela área da 2ª Cia, na cidade de Mogi Mirim, precisamente no Jardim Maria Bonati, Bordignon, realizou uma abordagem a um indivíduo identificado como L.C.. O resultado dessa abordagem foi surpreendente.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Porém, ao consultar os dados criminais do indivíduo via COPOM, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor, emitido pela Vara Criminal de Mogi Mirim, datado do dia 3 de maio de 2024. A pena imposta era de 5 anos e 6 meses.

Diante desse cenário, o indivíduo foi conduzido até a Delegacia de Mogi Mirim. Na delegacia, ao tomar ciência dos fatos, a autoridade policial de plantão elaborou o boletim de ocorrência de natureza: captura de procurado. O indivíduo permaneceu preso à disposição da justiça.

Essa rápida e eficaz ação da equipe de patrulhamento demonstra o comprometimento das forças de segurança com a ordem e a segurança pública na região de Mogi Mirim. A captura desse procurado representa mais um passo na garantia da tranquilidade e proteção da população local.