Captura de Procurado em Santo Antônio de Posse na Noite de 10 de Janeiro

Da Redação

Na noite de 10 de janeiro, uma operação policial resultou na captura de um indivíduo procurado no centro da cidade de Santo Antônio de Posse. O suspeito, identificado como J. A. L., foi detido após tentar evitar a abordagem policial, levantando suspeitas sobre sua presença na área central da cidade.

A ação policial teve início quando uma unidade de serviço, em saturação pela área central, visualizou J. A. L. agindo de maneira suspeita. Ao notar a presença da viatura policial, o indivíduo virou o rosto e tentou se esconder atrás de um veículo, o que motivou a abordagem imediata por parte das autoridades.

Durante a busca pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado com J. A. L. Ao ser solicitado seu documento pessoal, o suspeito alegou não estar portando, mas forneceu informações sobre seu RG do Estado de Minas Gerais. No entanto, ao ser questionado sobre seu nome, data de nascimento e os nomes de seus pais, o indivíduo apresentou certa hesitação, o que levantou suspeitas adicionais por parte dos policiais.

Uma consulta ao site do CNJ revelou que J. A. L. possuía um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela 01ª Vara Criminal de Itapira. O mandado estava relacionado ao artigo 217.A, que trata do crime de estupro de vulnerável, com validade até 2042.

Além disso, a verificação via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) confirmou novamente o status de procurado para J. A. L.

Diante dos fatos apresentados, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, conduzindo-o à CPJ de Jaguariúna. Na delegacia, o plantonista informou o delegado de plantão sobre o ocorrido, sendo ratificada a voz de prisão. O delegado elaborou o Boletim de Ocorrência, registrando a captura de procurado. J. A. L. permanece à disposição da polícia judiciária para os procedimentos legais cabíveis.

Esta ação destaca a importância da presença policial e da efetividade das operações para garantir a segurança da comunidade, bem como o cumprimento da lei. A Polícia Militar de Santo Antônio de Posse continua trabalhando incansavelmente para manter a ordem e a tranquilidade no município.