Captura de Procurado pela Polícia Militar em Mogi Guaçu

Da Redação

Na noite de 11 de outubro, por volta das 21h18, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores, Mogi Guaçu, se deparou com uma situação que resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça . Os eventos que ocorreram nessa captura são descritos a seguir.

Uma equipe policial estava patrulhando a Avenida dos Trabalhadores, quando, na altura do número 4172, avistaram um indivíduo cujo comportamento chamou a atenção. Esse indivíduo apresentou um volume suspeito na cintura e, ao notar a presença da viatura, agiu de forma brusca, levantando-se rapidamente e empreendendo fuga em destino desconhecido.

A equipe realizou uma abordagem policial, visando garantir a segurança pública e específica quanto às circunstâncias do comportamento do indivíduo em questão.

Durante a revista pessoal, foi verificado que o volume na cintura do indivíduo, consistia em um celular e um porta-cigarros. No entanto, ao realizar uma consulta via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado.

Diante dessa descoberta, o indivíduo foi imediatamente informado de que seria encaminhado ao distrito policial. Nesse momento, seus direitos constitucionais foram lidos a ele, em conformidade com a legislação vigente. Importante ressaltar que não foi necessário o uso de algemas durante a condução, uma vez que o abordado não ofereceu resistência à prisão.

Na central de polícia judiciária, o mandado de prisão civil foi confirmado, e o indivíduo foi oficialmente detido, permanecendo à disposição da justiça. A captura do procurado demonstra a importância do trabalho das forças de segurança na identificação e prisão de pessoas procuradas pela justiça, contribuindo para a manutenção da ordem e da segurança na comunidade.

A Polícia Militar de Mogi Guaçu continua comprometida em servir e proteger a população, operando de acordo com a lei e respeitando os direitos individuais, enquanto cumpre seu papel na manutenção da segurança pública na região.