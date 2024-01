Captura de Procurado pela Polícia Militar em Mogi Guaçu: Suspeito Encontrado e Detido

Da Redaçõ

Na tarde desta sexta-feira, um desdobramento ocorreu nas operações policiais em Mogi Guaçu, quando um indivíduo procurado pela justiça foi localizado e capturado pela equipe policial. O suspeito, identificado como A. C. S., foi encontrado nas imediações do bairro Jardim Bertioga.

O desfecho dessa busca ocorreu quando os policiais, em patrulhamento de rotina, avistaram o indivíduo saindo de uma residência na Rua Emilio Marquesi. Ao perceber a presença da viatura policial, A. C. S. tentou rapidamente retornar para o interior da casa. A ação suspeita levantou alerta na equipe, que procedeu com a abordagem imediata.

Apesar de não terem encontrado nada de ilícito em posse do suspeito durante a abordagem, uma pesquisa nos registros policiais revelou que A. C. S. estava sendo procurado pela justiça. Um mandado de prisão preventiva, expedido em 19 de janeiro de 2024 pela Vara Criminal do Fórum de Mogi Guaçu-SP, estava em vigor contra ele.

Diante dessa constatação, A. C. S. foi detido e conduzido até a Central de Polícia Judiciária. Lá, foi entregue ao delegado de plantão, que ordenou ao escrivão a elaboração do Boletim de Ocorrência Policial (BOPC). O suspeito permaneceu sob custódia, aguardando as devidas providências judiciais.

Essa rápida e eficaz ação da polícia é mais um exemplo do comprometimento das forças de segurança em garantir a ordem e a segurança da comunidade, retirando indivíduos procurados das ruas e levando-os à justiça para responder por seus atos. A colaboração da população em relatar atividades suspeitas também desempenhou um papel fundamental nessa operação bem-sucedida.