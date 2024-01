Capturado de procurado em Mogi Guaçu durante operação policial

Da Redação

Na manhã de hoje, 26 de janeiro, uma operação policial em Mogi Guaçu resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. A ação ocorreu durante o patrulhamento preventivo e ostensivo da equipe policial, que avistou um suspeito, identificado apenas como R., demonstrando grande nervosismo ao perceber a presença das autoridades, mudando bruscamente sua direção.

Imediatamente, os policiais realizaram a abordagem e uma busca pessoal minuciosa, não encontrando nenhum objeto ilícito em posse do indivíduo. No entanto, ao consultar os registros criminais através do COPOM, nada foi retornado. Persistindo na diligência, a equipe decidiu consultar o Conselho Nacional de Justiça, onde foi constatado um mandado de prisão em desfavor de R.

Diante dessa constatação, R. foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu-SP. Na Central, o Delegado de Polícia ao tomar conhecimento do mandado de prisão, procedeu com o cumprimento da ordem, elaborando o Boletim de Ocorrência.

O capturado permaneceu sob custódia à disposição da justiça, enquanto seus pertences foram entregues a sua genitora.

Esta ação destaca o comprometimento das forças policiais em garantir a segurança da população, bem como a eficiência na localização e captura de indivíduos procurados pela justiça, contribuindo para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei