Carlos Nelson e Mané Palomino lançam pré candidatura a Prefeito e vice

Na noite desta quarta-feira, 19, aconteceu a “live” do lançamento da pré-candidatura a reeleição do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB). Aos 80 anos, Carlos Nelson Bueno concorrerá à sua quinta eleição para o Executivo em Mogi Mirim. Carlos Nelson tem como candidato a pré-vice-prefeito, o presidente da Câmara, vereador e guarda civil municipal Manoel Palomino, (DEM).

O anúncio ocorreu por meio de uma “live”, apresentada pelo jornalista Gil Costa. O evento ocorreu em uma propriedade nas Chácaras São Marcelo. Participaram os vereadores Marcos Gaúcho, Magalhães da Potencial, Cristiano Gaiotto, Geraldo Bertanha, Alexandre Cintra e Fábio Mota, além de representantes do PSDB, Democratas e Cidadania. O deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) também participou do ato.

Carlos Nelson, desde que transferiu o domicílio eleitoral para Mogi Mirim em 1999, concorreu e perdeu a eleição para prefeito em 2000, vencida por Paulo Silva, que buscava a reeleição. Carlos Nelson estava no PMDB.

Em 2004, filiado no PDT, venceu a candidata Maria Helena Scudeler de Barros (PSDB). E na reeleição, esta vez filiado no PSDB, ganhou sem grandes dificuldades. EM 2016, retomou a vida pública venceu a eleição, estando filiado no PSDB. A quinta candidatura para prefeito será pleiteada neste ano.

Carlos Nelson foi deputado estadual até renunciar para assumir a Prefeitura de Mogi Guaçu, em 1973, e deputado federal em duas ocasiões.

A vice-prefeita Lúcia Tenório começou os discursos falando da felicidade de assumir o cargo de vice-prefeita. “Exerci tudo aquilo que me era permitido e que prossegui até hoje, mas, política a gente agrega, a gente soma, a gente não divide. Num consenso interessante, gente achou que Manoel Palomino seria o vice-prefeito”.

O deputado Barros Munhoz discursou durante o ato e, mencionou uma conversa com o vice-governador Rodrigo Garcia, revelou o esforço para obter melhorias nas estradas vicinais da região. Declarou também que se orgulha de ser discípulo de Carlos Nelson.

Mané Palomino não poupou elogios a Carlos Nelson. “Estar aqui, prefeito, é motivo de orgulho. É importante lembrar que assumiu esse mandato com inúmeros problemas e dificuldades. O senhor demonstrou com boa gestão, tudo pode mudar. A cidade está linda e bem cuidada”, afirmou.

“Quero ser um vice atuante”, sentenciou.

O prefeito Carlos Nelson Bueno encerrou a live com essas palavras. “A minha presença aqui é para marcar a caminhada de pré-candidato para mim e para o Palomino”. Elogiou Lúcia Tenório por “ceder espaço ao Palomino”. “Não esperava menos do que isso, Lúcia. Você foi feliz na sua decisão.