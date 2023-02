Carnaflores leva milhares de foliões ao desfile e bailes populares

Milhares de pessoas prestigiaram, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, a programação do Carnaflores em Holambra. Quatro noites de bailes populares repletos de foliões se somaram a uma matinê com público sem precedentes na cidade e ao tradicional desfile de blocos e alegorias que arrasta multidões, de toda a região, à Alameda Maurício de Nassau. Uma festa com a cara da Cidade das Flores: colorida, divertida e familiar.

Foram dois anos sem Carnaval e três anos de espera pelo retorno à folia. A animação com a volta dos festejos era clara ao longo de todas as atrações promovidas pela cidade. Rua da Amizade cheia, todos os dias, para shows de Ana Guimarães e banda, Mesa de Bar, Jean e André, a bateria da Fanfarra Amigos de Holambra e outros artistas da região.

Até mesmo a chuva, que marcava presença diária na cidade nas últimas semanas, resolveu colaborar. Só voltou a cair no final do irreverente desfile de terça-feira, sem prejuízos à grande celebração promovida pelo Clube Fazenda Ribeirão e pelos blocos participantes.

“Nos deixa muito felizes ver as pessoas novamente na rua, celebrando uma festa tão popular e tradicional como o Carnaval. Foram anos de muitas incertezas, de muita angústia. Voltar à normalidade é, para todos, um grande momento”, avalia o prefeito Fernando Capato, presente durante toda a programação.