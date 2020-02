Carnaflores terá quatro noites de shows, matinê e desfile na Alameda

Programação com shows ao vivo na Rua da Amizade (Rua Coberta) e, ao lado do Clube Fazenda Ribeirão, o tradicional desfile de rua

A folia de Carnaval em Holambra já tem data marcada. A Prefeitura realiza entre os dias 21 e 24 de fevereiro programação com shows ao vivo na Rua da Amizade (Rua Coberta) e, ao lado do Clube Fazenda Ribeirão, o tradicional desfile de rua no dia 25, na Alameda Maurício de Nassau. Todos os eventos terão entrada gratuita.

As noites de festa contarão, a partir de sexta-feira (21), com apresentações de banda de carnaval, dupla sertaneja, grupo de pagode e da escola de samba da Fanfarra Amigos de Holambra.

As atrações têm início previsto para às 20 horas.

A diversão para criançada também está garantida com matinês no sábado e no domingo, dias 22 e 23, a partir das 15 horas, também na Rua da Amizade.

Na terça-feira (25), pra fechar a programação, a Alameda Maurício de Nassau sedia uma vez mais o tradicional desfile de rua a partir das 14 horas. O tema deste ano é “Holambra, flores e cores #povosunidos”.

“O Carnaflores é uma das mais alegres festividades do nosso calendário”, comenta a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “É um carnaval com perfil familiar, shows ao vivo e o desfile, organizado pelo Clube, que uma das mais animadas e irreverentes festas carnavalescas em toda a nossa região”.

Segundo ela, o acesso e circulação nas festividades com garrafas de vidro serão proibidos. “Estamos preparando o Carnaflores com muito carinho. É pra ser um carnaval de diversão e de paz, com segurança em primeiro lugar”, disse.