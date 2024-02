Carnaval de Amparo recebe 150 mil pessoas e gera retornos positivos para a economia do município

O Carnaval de Amparo, realizado de 9 a 13 de fevereiro na Praça Pádua Salles e nos distritos da cidade, foi um verdadeiro sucesso, atraindo cerca de 150 mil foliões de diversas cidades do Circuito das Águas Paulista, São Paulo Capital e outros estados.

O evento se consolidou como um dos maiores do interior do estado, gerando impactos significativos na economia local e promovendo uma atmosfera de diversão segura e familiar.

Durante o Carnaval, a cidade registrou um aumento nas atividades econômicas. Hotéis, comércios de roupas, acessórios e alimentação experimentaram um crescimento, registrando mais de 90% de ocupação nos leitos hoteleiros e um aumento de mais de 50% nas vendas.

A estimativa é que o evento tenha injetado 50% a mais do valor registrado no Carnaval de 2023 na economia local, o número é equiparado a pesquisa feita durante o Festival de Inverno, que mostra a média de consumo por pessoa. Outro dado importante foi a geração de empregos, que registrou cerca de 700 empregos, entre diretos e indiretos.

O prefeito Carlos Alberto Martins destacou a importância do evento para a cidade. “O Carnaval de Amparo não é apenas uma festa ou celebração cultural, mas uma poderosa alavanca para nossa economia local. Eventos como esse são investimentos que injetaram valores altos no comércio em geral, em serviços e outros. Estamos orgulhosos de ver nossa cidade prosperar com atividades que unem as comunidades e atraem visitantes de várias regiões, fomentando também o turismo”, disse.

O Carnaval de Amparo contou com uma programação diversificada que agradou a todos os públicos. Com 24 blocos carnavalescos, bandas locais e nacionais, matinês para as crianças, oficinas e exposições carnavalescas, a festa ofereceu entretenimento para todas as idades. A presença de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas apresentações reforçou o compromisso com a inclusão.

O secretário de Cultura e Turismo, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, ressaltou a diversidade da programação. “Nosso objetivo era criar um Carnaval inclusivo e atrativo para todos. Tivemos uma variedade de blocos nunca vista e atrações locais, a presença de intérpretes de Libras e a exposição cultural que refletem nosso compromisso com a diversidade e a valorização da cultura da cidade. Quero agradecer a todo apoio do nosso prefeito, de toda nossa equipe e das forças de segurança que contribuíram muito no sucesso desse evento”, completou.

Segurança em Destaque

A segurança foi uma prioridade durante o Carnaval de Amparo. Mais de 400 câmeras de monitoramento em toda a cidade, incluindo 30 no circuito do evento, contribuíram para um ambiente seguro. Com dezenas de viaturas e mais de 30 homens da Guarda Civil Municipal por dia, o evento transcorreu sem ocorrências de alta complexidade. Também atuaram significativamente a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e seguranças particulares.

Os distritos de Arcadas, Três Pontes e São Dimas não ficaram de fora da festa. Desfiles, apresentações da Bateria Império Arcadense, Blocos das Crianças e Vai Quem Qué atraíram milhares de pessoas. Em Três Pontes e São Dimas, matinês para as crianças proporcionaram diversão com brinquedos infláveis, pintura e personagens.

O Carnaval também deixou um legado cultural com a exposição “Entre Máscaras e Histórias: A Arte e a Cultura dos Carnavais de Amparo”, em exibição na Pinacoteca Municipal Dr. Constâncio Cintra até 25 de fevereiro, das 9h às 18h.

A foliã Camila Cristina de Lucca elogiou a festa: “Amei a festa desse ano. O Carnaval de Amparo é super família tanto para quem é Amparo quanto para quem é de outra cidade. Uma harmonia super gostosa e segura para todo mundo”, disse.

O Carnaval de Amparo reforça seu papel como um evento inclusivo, culturalmente rico e economicamente impactante, solidificando-se como uma referência no calendário festivo no interior do estado de São Paulo.