Carnaval de Campinas encerra nesta terça-feira com seis blocos de rua

Foto: Carlos Bazan

Regras de segurança continuam valendo e foliões precisam redobrar os cuidados

O Carnaval de Campinas chega ao seu último dia nesta terça-feira, 4 de março, com seis blocos animando os foliões em diferentes regiões da cidade. A programação começa às 11h e segue até a madrugada, encerrando oficialmente a folia de 2025.

Os blocos que se apresentam neste último dia são:

Bloco do Leão – das 11h às 18h no Largo do Rosário, Centro;

Unidos da Tribo – das 12h às 20h na Rua José Inácio e Praça Dom Agnelo Rossi, Joaquim Egídio;

Bloco Vai pra Cuba – das 13h às 18h na Avenida Estados Unidos, Nova Europa;

Matinê Escola de Samba Rosa de Prata – das 14h às 18h na Rua Mário Sydow, Vila Bela;

Maracatucá – das 17h às 21h na Praça do Coco, Barão Geraldo;

Bloco BerraVaca! – das 20h às 3h na Rua Eduardo Modesto, 128, Barão Geraldo.

Penúltimo dia foi marcado por animação

Na segunda-feira (3), os foliões puderam aproveitar blocos em diferentes regiões da cidade, como Barão Geraldo, Joaquim Egídio, Vida Nova e Satélite Íris.

Em Joaquim Egídio, o Bloco Unidos da Tribo reuniu crianças e adultos em uma festa animada. A trancista Priscila Bazilio participou do Carnaval pela primeira vez e elogiou a experiência. “Nunca tinha participado de Carnaval. Resolvi vir para Joaquim Egídio e estou gostando muito”, conta.

Já em Barão Geraldo, o Bloco Cupinzeiro levou alegria e diversidade para as ruas do distrito. A manicure Sandra Helena Sá Rodrigues, que acompanha o bloco há anos, celebrou o crescimento do evento. “Eu acompanho esse bloco desde o começo. Antes era uma estrutura menor, com poucas pessoas, e hoje está grande desse jeito. É muito lindo ver isso”.

Regras de segurança para o Carnaval

Para garantir uma festa segura, a Prefeitura de Campinas estabeleceu diretrizes por meio do Decreto 23.760, publicado no Diário Oficial. Entre as principais normas estão:

Proibição da venda de bebidas (alcoólicas ou não) em recipientes de vidro;

Regras para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais próximos aos blocos;

Vendedores ambulantes autorizados devem usar coletes de identificação.

Os estabelecimentos com alvará estendido podem funcionar até 1h da manhã para venda de comidas e bebidas. Após esse horário, há uma tolerância até 2h para dispersão do público e fechamento das portas. Quem descumprir as regras pode ser multado, ter o estabelecimento fechado e até ser encaminhado a um Departamento de Polícia (DP) por desobediência.

Vale lembrar que novos alvarás estendidos não serão concedidos durante o período de Carnaval. Ou seja, estabelecimentos que normalmente fecham às 22h devem seguir esse horário.